才剛開學！咳嗽發燒患者激增 醫示警：出現2症狀快就醫

開學才第三天，許多家長就已感受到孩子出現咳嗽、發燒等症狀。耳鼻喉科醫師張弘表示，進入9月，加上開學造成的群聚效應，近期流感與其他呼吸道感染病例明顯增加，甚至在開學當天就驗出多起A型流感陽性個案，引發家長關注。

張弘在臉書發文指出，流感與一般感冒的症狀雖然相似，但仍有辨別重點。若出現「高燒合併劇烈痠痛」等症狀，應特別警覺可能是流感，建議儘早就醫並進行流感快篩。一旦確診，可儘速服用克流感藥物，能夠有效緩解病情，並降低傳染力與重症風險。

流感的潛在併發症也不容輕忽。根據2023年的醫學研究數據，約有11%的流感患者會併發細菌感染，而此類感染更會使死亡率增加約3.4倍。因此，特別要注意預防勝於治療，呼籲民眾提高警覺。

為了防範今年秋冬的流感高峰，流感疫苗預計將於10月開打。張弘也提醒，不論是孩童或成人，都建議接種疫苗，除了能保護自己外也能保護身邊其他人。

