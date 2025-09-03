才剛開學！咳嗽發燒患者激增 醫示警：出現2症狀快就醫
開學才第三天，許多家長就已感受到孩子出現咳嗽、發燒等症狀。耳鼻喉科醫師張弘表示，進入9月，加上開學造成的群聚效應，近期流感與其他呼吸道感染病例明顯增加，甚至在開學當天就驗出多起A型流感陽性個案，引發家長關注。
張弘在臉書發文指出，流感與一般感冒的症狀雖然相似，但仍有辨別重點。若出現「高燒合併劇烈痠痛」等症狀，應特別警覺可能是流感，建議儘早就醫並進行流感快篩。一旦確診，可儘速服用克流感藥物，能夠有效緩解病情，並降低傳染力與重症風險。
流感的潛在併發症也不容輕忽。根據2023年的醫學研究數據，約有11%的流感患者會併發細菌感染，而此類感染更會使死亡率增加約3.4倍。因此，特別要注意預防勝於治療，呼籲民眾提高警覺。
為了防範今年秋冬的流感高峰，流感疫苗預計將於10月開打。張弘也提醒，不論是孩童或成人，都建議接種疫苗，除了能保護自己外也能保護身邊其他人。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言