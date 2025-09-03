衛生紙丟馬桶 環境部曝3大好處、選購3招

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為提升公廁環境品質，記得將使用後的衛生紙丟入馬桶。圖／取自「環境部」臉書粉專
為提升公廁環境品質，記得將使用後的衛生紙丟入馬桶。圖／取自「環境部」臉書粉專

如廁用過的衛生紙，該丟馬桶還是丟垃圾桶？環境部在臉書粉專表示，為提升公廁環境品質，記得將使用後的衛生紙丟入馬桶，「衛生紙請丟馬桶，公廁更乾淨」，這麼做有3大好處，包括減少蚊蠅孳生、降低細菌與傳染病風險、減少異味產生。

環境部表示，選購「可丟馬桶的衛生紙」有3招，第一，認明「環保標章」，第二，認明「正字標記」，第三，包裝上標示「可丟馬桶」。一起養成好習慣，讓如廁環境更乾淨、更舒適。

馬桶 公廁 衛生紙

