阿里山雨量2個月累計爆棚直追莫拉克 仁義潭、蘭潭水庫蓄滿豐水溢流

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山7、8月累計雨量高達3344毫米，僅比16年前2009年莫拉克颱風紀錄少2毫米，讓八掌溪暴漲，仁義潭灌得滿滿，嘉縣市年底前民生及工業用水供應無虞。記者魯永明／攝影
今年盛夏雨勢驚人，中央氣象署指出，7月接連受颱風、低壓帶與西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，不僅創下1951年以來7月雨量最多、日照時數最少的紀錄，還生成7個颱風，為1958年以來第三多。嘉義氣象站統計，阿里山7、8月累計雨量高達3344毫米，僅比16年前2009年莫拉克颱風紀錄少2毫米，讓八掌溪暴漲，仁義潭與蘭潭水庫灌得滿滿，嘉義縣市年底前民生及工業用水供應無虞。

嘉義氣象站統計，嘉義縣市7月降雨量前3名依序為阿里山鄉2319毫米、竹崎鄉1978毫米、大埔鄉1900毫米；8月則以阿里山鄉1025毫米居冠，大埔鄉935毫米次之，梅山鄉則有860毫米。

受豪雨挹注，嘉義市蘭潭水庫出現滿庫自然溢流，洩洪道清澈水柱奔湧而下，形成壯觀景象，吸引民眾觀賞。位於番路鄉的仁義潭水庫則採防洪運轉策略，水位已淹沒進水口，湧至高壓電塔基座，顯示水位極高，但暫未啟動自然溢流。台水第五區管理處表示，仁義潭引水至蘭潭，暫時關閉取水口，預留蓄水空間，以因應可能的後續降雨。

水利署南區水資源分署說明，嘉義縣市每日用水需求約25至30萬噸，今年上半年因降雨不足，曾仰賴曾文、烏山頭及雲林湖山水庫每日支援約10萬噸原水。隨著近期水庫水位回升，目前跨區支援已降至每日3萬噸，有效減輕其他水庫壓力。

不過，氣象署提醒9月仍是颱風活躍期，平均會生成5.1個颱風，侵台機率約0.8個。至10月、11月時序進入秋季，中南部將邁入枯水期，降雨機會驟減，水資源管理更顯重要。南區水資源分署呼籲，儘管嘉義地區當前水情轉佳，但長遠仍需審慎規劃水資源調度，並強調全民養成節水習慣，才能確保未來民生、農業與工業用水穩定。

