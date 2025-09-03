高空冷心低壓在台灣附近 午後降雨熱區曝 準琵琶颱風明後天橫掃日本

在日本琉球群島東方海面的熱帶性低氣壓，未來有逐漸發展趨勢，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，可能增強為第15號颱風「琵琶」，今明兩天會持續北上接近日本九州，周五開始沿著太平洋高壓邊緣轉往東北至偏東方向移動，從路徑上來看將橫掃日本九州、四國至本州地區。雖然系統強度偏弱，仍會有一定程度的風雨影響，提醒前往日本的民眾留意航班動態及當地的天氣資訊。

至於台灣天氣，歐宗學表示，上午各地晴到多雲，雲量減少後氣溫相對較高，配合陽光照射炎熱的感受就會更為明顯。熱力作用加強，午後熱對流雲系較容易發展。由於台灣仍在低壓帶環境中，且高空中冷心低壓還在台灣附近，潛在的不穩定度高。今天午後各地都有短暫陣雨或雷雨機會，主要的降雨熱區仍在山區，近山平地不排除受影響，有局部大雷雨發生的可能性。

明天各地的天氣型態與今天相似，歐宗學表示，仍是晴到多雲為主，注意午後雷陣雨影響，下雨前依然高溫炎熱。周五台灣仍在低壓帶的勢力邊緣，不過高空的冷心低壓已經離開，預期熱對流雲系發展影響的情形會稍緩和一些，降雨規模縮小，但在山區附近活動仍要注意下午時段降雨機率較高。

周末期間仍是受到低壓帶影響，歐宗學表示，且在菲律賓到南海一帶有熱帶擾動發展趨勢，目前的預報趨勢大致是在南海發展，並逐漸往西至西北西移動，評估對台灣直接影響的機會較低。不過，會使台灣的環境風向轉為南風，同時帶來外圍水氣北上，因此在南部、東南部會轉為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣，其他地區雖然仍以晴到多雲為主，但午後熱對流雲系發展規模又會再次擴大，可能帶來局部大雷雨影響。

歐宗學表示，下周太平洋高壓有增強西伸趨勢，勢力範圍再度來到台灣附近，不過前半周仍受南方低壓帶水氣影響，午後雷陣雨依然旺盛，後半周降雨規模會逐漸縮小。

9月雖然已經開始逐漸進入台灣的秋季，但歐宗學表示，目前還沒有看到東北季風南下的訊號，短期內還是維持夏季天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

