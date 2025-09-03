聽新聞
琵琶颱風最快今生成 賈新興：明天至周五侵襲日本九州及本州
在那霸東南方650公里海面上的熱帶性低氣壓TD18，有機會增強為琵琶颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶低壓今晚至明天有發展為颱風的趨勢，明天至周五影響日本九州及本州。
近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後桃園以南山區有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫陣雨。周五，午後苗栗以南及花東有零星短暫陣雨。周六，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。周日，台南以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫陣雨。下周一，午後各地山區及苗栗以南有局部短暫陣雨。下周二，午後苗栗以南山區及雲林以南有零星短暫雨。
賈新興表示，下周三，午後山區及台南以南有零星短暫雨，晚起至下周四清晨，台南以南及南台東有局部短暫雨。下周四，午後雲林以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。下周五清晨，鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
