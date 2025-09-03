快訊

又是草帽海賊旗！印尼抗爭全國蔓延 被軍警強力鎮壓

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

聽新聞
0:00 / 0:00

琵琶颱風最快今生成 賈新興：明天至周五侵襲日本九州及本州

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶低壓今晚至明天有發展為琵琶颱風的趨勢，明天至周五影響日本九州及本州。圖／取自賈新興臉書
熱帶低壓今晚至明天有發展為琵琶颱風的趨勢，明天至周五影響日本九州及本州。圖／取自賈新興臉書

在那霸東南方650公里海面上的熱帶性低氣壓TD18，有機會增強為琵琶颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶低壓今晚至明天有發展為颱風的趨勢，明天至周五影響日本九州及本州。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後桃園以南山區有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫陣雨。周五，午後苗栗以南及花東有零星短暫陣雨。周六，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。周日，台南以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫陣雨。下周一，午後各地山區及苗栗以南有局部短暫陣雨。下周二，午後苗栗以南山區及雲林以南有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三，午後山區及台南以南有零星短暫雨，晚起至下周四清晨，台南以南及南台東有局部短暫雨。下周四，午後雲林以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。下周五清晨，鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 台南 賈新興

延伸閱讀

去日本注意！賈新興：熱帶系統周四五恐影響四國、大阪至東京一帶

去日本旅遊注意！賈新興：周三起四國南方海面恐有熱帶擾動發展

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

又有颱風將生成？賈新興預期下周有2熱帶系統發展

相關新聞

午後熱對流恐大雷雨降冰雹 吳德榮：琵琶颱風明生成、將橫掃日本

今、明兩天各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表...

琵琶颱風最快今生成 賈新興：明天至周五侵襲日本九州及本州

在那霸東南方650公里海面上的熱帶性低氣壓TD18，有機會增強為琵琶颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉...

琵琶颱風將生成 明天至周五襲日本 路徑趨向「九州到關東」

今年第15號颱風琵琶即將生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，熱帶性低氣壓未來24小時內有機會成為今年第15號颱風琵琶，未...

高溫炎熱上看35度午後雷陣雨 熱帶低壓恐成颱最新路徑曝

今天上半天各地為多雲，中央氣象署表示，恆春半島不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部地區也有零星短暫陣雨發生的機會；午後...

新制甫上路 蛋農、蛋商報價不同步

不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自九月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價，然而新制上路才第二天，卻出現蛋商...

阿里山雨量2個月累計爆棚直追莫拉克 仁義潭、蘭潭水庫蓄滿豐水溢流

今年盛夏雨勢驚人，中央氣象署指出，7月接連受颱風、低壓帶與西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，不僅創下1951年以來7月雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。