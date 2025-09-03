午後熱對流恐大雷雨降冰雹 吳德榮：琵琶颱風明生成、將橫掃日本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓在琉球東南方海面，向北北西轉北進行，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。歐洲系集模式（右圖）顯示，熱帶系統系集模擬的平均路徑，與氣象署的預測路徑類似；個別系集模擬路徑分布在平均路徑的兩側。圖／取自「洩天機教室」專欄
氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓在琉球東南方海面，向北北西轉北進行，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。歐洲系集模式（右圖）顯示，熱帶系統系集模擬的平均路徑，與氣象署的預測路徑類似；個別系集模擬路徑分布在平均路徑的兩側。圖／取自「洩天機教室」專欄

今、明兩天各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。今天北部23至35度、中部22至35度、南部23至35度、東部23至35度。

吳德榮表示，周五、周六各地晴朗，北部酷熱，高溫達37。38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率。周日至下周二南方水氣增多，各地多雲時晴，北台灣仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

至於颱風消息，吳德榮表示，中央氣象署最新路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓在琉球東南方海面，預計明天發展為輕颱琵琶，向北北西轉北進行，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。

他說，歐洲系集模式（ECMWF）顯示，熱帶系統的模擬平均路徑，與中央氣象署的預測路徑類似；個別系集模擬路徑則分布在平均路徑的兩側，顯示有一定的不確定性，但確定對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

今天午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。記者林澔一／攝影
今天午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。記者林澔一／攝影

大雷雨 吳德榮 氣象署

延伸閱讀

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

相關新聞

新制甫上路 蛋農、蛋商報價不同步

不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自九月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價，然而新制上路才第二天，卻出現蛋商...

午後熱對流恐大雷雨降冰雹 吳德榮：琵琶颱風明生成、將橫掃日本

今、明兩天各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表...

琵琶颱風將生成 明天至周五襲日本 路徑趨向「九州到關東」

今年第15號颱風琵琶即將生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，熱帶性低氣壓未來24小時內有機會成為今年第15號颱風琵琶，未...

高溫炎熱上看35度午後雷陣雨 熱帶低壓恐成颱最新路徑曝

今天上半天各地為多雲，中央氣象署表示，恆春半島不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部地區也有零星短暫陣雨發生的機會；午後...

肺癌早篩早治 專家盼健保資源前移

自一一一年七月，我國創全球之先，推出公費LDCT（低劑量電腦斷層）肺癌篩檢，同時含括肺癌家族史、重度吸菸者兩大族群，成全...

台再放寬福島食品 日農相小泉進次郎：積極正面舉措

中央社報導，台灣對日本福島五縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎二日在內閣會議後的記者會上表示，「這是很積極正面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。