午後熱對流恐大雷雨降冰雹 吳德榮：琵琶颱風明生成、將橫掃日本
今、明兩天各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。今天北部23至35度、中部22至35度、南部23至35度、東部23至35度。
吳德榮表示，周五、周六各地晴朗，北部酷熱，高溫達37。38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率。周日至下周二南方水氣增多，各地多雲時晴，北台灣仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。
至於颱風消息，吳德榮表示，中央氣象署最新路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓在琉球東南方海面，預計明天發展為輕颱琵琶，向北北西轉北進行，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。
他說，歐洲系集模式（ECMWF）顯示，熱帶系統的模擬平均路徑，與中央氣象署的預測路徑類似；個別系集模擬路徑則分布在平均路徑的兩側，顯示有一定的不確定性，但確定對台無威脅。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
