琵琶颱風將生成 明天至周五襲日本 路徑趨向「九州到關東」

今年第15號颱風琵琶即將生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，熱帶性低氣壓未來24小時內有機會成為今年第15號颱風琵琶，未來路徑趨向日本九州到關東地區，提醒明天至周五要前往日本的民眾務必留意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，琵琶颱風將形成，預計往日本移動，明天至周五期間侵襲日本，提醒前往差旅的民眾留意颱風動態。

熱帶性低氣壓TD18號，今天凌晨2時的中心位置在那霸東南方650公里海面上（台北東方1180公里海面上），以每小時41公里速度， 向北北西進行，中央氣象署表示，有發展為輕度颱風的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦