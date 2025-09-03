高溫炎熱上看35度午後雷陣雨 熱帶低壓恐成颱最新路徑曝

今天上半天各地為多雲，中央氣象署表示，恆春半島不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部地區也有零星短暫陣雨發生的機會；午後在西半部地區及宜花東山區有局部短暫雷陣雨，留意較大降雨伴隨的雷擊、強陣風及溪水暴漲。西半部山區有局部大雨發生的機率，且各地山區降雨機率較高。

溫度方面，今天各地高溫普遍為32至34度，大台北平地及屏東近山區局部可達35度，雲量稍多但仍有陽光，各地紫外線將達過量級，戶外活動做好防曬並多補充水分。澎湖多雲時晴27至31度，金門晴時多雲27至32度，馬祖晴時多雲27至31度。

熱帶性低氣壓TD18號，今天凌晨2時的中心位置在那霸東南方650公里海面上（台北東方1180公里海面上），以每小時41公里速度， 向北北西進行，有發展為輕度颱風的趨勢。

明天各地為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，環境有利對流發展，且太平洋高壓減弱向東移，午後雷陣雨較明顯，西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生的機率。

周五太平洋高壓稍增強，環境稍轉乾，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六環境為偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周日至下周二南方雲系北移，水氣增加，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五太平洋高壓逐漸增強，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

近期南海至菲律賓東方海域為大低壓帶的環境，當中有熱帶系統發展的機率，氣象署將持續密切觀察。 午後在西半部地區及宜花東山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生的機率，各地山區降雨機率較高。本報資料照片

