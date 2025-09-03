聽新聞
桃消新系統11秒通報 院前葉克膜啟動

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園市消防局三民分隊隊員謝明達（右）與廖松信（左），研發「NFC（近場無線通訊）結合院前評估網頁」系統，大幅縮短啟動葉克膜通報流程。圖／三民分隊提供
桃園市消防局三民分隊隊員謝明達（右）與廖松信（左），研發「NFC（近場無線通訊）結合院前評估網頁」系統，大幅縮短啟動葉克膜通報流程。圖／三民分隊提供

人命搶救分秒必爭，桃園市消防局三民分隊謝明達與廖松信共同研發「NFC（近場無線通訊）結合院前評估網頁系統」，將到院前啟動葉克膜的繁複流程簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」直覺操作，2分鐘的通報流程縮短到最快11秒，替病患爭取不少寶貴時間。

消防局指出，長庚醫院有一項「院前葉克膜啟動計畫」，由現場救護員依計畫條件評估患者是否需要葉克膜急救，若條件吻合，醫院就會在患者到院前準備好設備儀器。

三民分隊指出，「院前葉克膜啟動計畫」以往通報流程是救護員先通報消防局值班台，由值班台轉報醫院，過程大概2分鐘，但使用謝明達等人研發的新系統，救護員只要用手機輕觸救護裝備NFC標籤，就能開啟院前評估葉克膜網頁，一旦患者符合條件，可直接撥打醫院專線。此系統在實戰中獲驗證，近日有案例從手機輕觸標籤到撥打電話只花11秒。

三民分隊表示，研發系統的謝明達原本是工程師，轉職消防員後，也將資訊技術用於救人，設計出專屬網頁，而廖松信負責硬體設計，2人合作無間不僅獲消防局肯定，系統在第一大隊與第三大隊廣泛運用，長庚醫院也與三民分隊共同撰寫論文，上個月29日登上國際醫學期刊「Resuscitation Plus」，展現其臨床價值與推廣潛力。

