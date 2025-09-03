4大連假 花東訂房逾4成 雲嘉南水災影響低於平均值

中秋、國慶、教師節、光復節4大連假接連將至，交通部觀光署副署長黃荷婷指出，觀察連假1個月前的訂房率狀況，全台平均訂房率僅約43%至44%，其中花東訂房率超過平均值，是去年0403大地震後新高，而雲嘉南地區因水災影響，其訂房率低於平均值。

對此，交通部長陳世凱表示，會進行3步驟協助重建家園、復甦觀光，包括優先修復道路，再來開放觀光景區，最後將舉辦大型活動並提供活動補助，至於補助經費等相關細節還在研擬中。

對於觀光署公布的數據，花蓮在地業者一頭霧水說「根本開玩笑」，質疑根本沒問過業界，擔心會讓外界誤判花蓮觀光實際狀況。

9、10月有4個連假，黃荷婷說，花東訂房率已達4成以上，反映旅遊信心逐漸恢復。北部基隆、新北市受大型活動帶動，訂房率突破5成；苗栗及連江縣因住宿供給量有限，也有不錯表現。

至於向來都是熱門旅遊地點的雲嘉南地區，受嚴重水災影響，訂房率低於平均值。黃說，台南訂房率仍非常高，但與雲嘉南地區過去訂房率相比，今年比較低。

至於4個連假中，則以中秋節表現最疲弱，全台訂房率僅約20%。黃分析，國人中秋習慣留在家中與親友烤肉團聚，外宿需求低，以短程或一日遊居多。

「地震過後，花蓮觀光真的不好。」花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，接下來的3大連假，一般旅館平均就是1到2成，只有教師節前一天好一點，可到3成，，觀光署根本沒來問過花蓮業者連假訂房率狀況，「這數字很有問題」。

嘉義縣旅館公會理事長陳家宥指出，颱風加上豪雨，雖然道路已搶通，但遊客的心理陰影還在，下個月3個連續假期訂房的情況不是很樂觀，希望政府能夠協助振興觀光。

和逸飯店台南西門館表示，暑假國旅訂房熱絡，與去年差不多，目前飯店9、10月連假期間訂房率平均約65%，近年遊客習慣愈近假期才訂房，整體樂觀看待。

商品推薦