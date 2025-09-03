平溪鐵道放天燈擬開放 鐵道局修法

YouTuber在新北市平溪區鐵道放天燈，被檢舉受罰，事後拍道歉影片，背景卻滿是其他違規民眾。立委廖先翔說，已要求鐵道局增列觀光文化活動專案許可規範，兼顧鐵道安全和觀光。鐵道局昨表示，修正條文草案已報交通部，另須與鐵路機構研議配套方案。

經營旅遊頻道YouTuber「菜苔苔與菜生生」，上傳1家4口到十分鐵道放天燈影片，被檢舉違規進入鐵軌，鐵道局依鐵路法開罰4萬元。事後兩人重回現場拍攝道歉影片，提醒其他遊客不要像他們一樣觸法，但畫面中不少遊客在軌道放天燈，網友解讀是很高明的反諷。

廖先翔說，平溪、十分的遊客在鐵道放天燈由來已久，多次與鐵道局討論修法可行性。他說，平溪天燈是台灣觀光的象徵，不應因法規不合時宜，被迫消逝。

廖先翔表示，日前已在立法院交通委員會臨時提案推動修法，獲得通過。他要求鐵道局修正鐵路法第57條，增列觀光文化活動專案許可規範，送交通部審議，建立天燈施放與鐵路安全並行的制度性解方。

平溪天燈業者說，十分地區觀光紅到國外，卻違反現行法令，實在兩難；如果不能在鐵軌放天燈，可能外國人就不會來了，1年10幾億元的產業鏈就斷了。

YouTuber被罰後，十分地區天燈業者已有默契，不再引導遊客進入鐵軌放天燈，告知可在鐵道旁施放，但「個人行為」店家不過問。業者也說，平溪線火車班次約1小時1班，列車將通過時會吹哨提醒，避免意外。

2023年至今年8月，鐵路警察局共移送23件類似違法案件，多為天燈商家及社群媒體照片檢舉等。鐵道局表示，昨已修正條文草案並陳報交通部，辦理後續法令修正預告作業，其中開放範圍或時段，須與鐵路機構建立安全配套，以確保兼顧行車安全與地方觀光需求。

商品推薦