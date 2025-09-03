國光客運虧損 14路線停駛 3家客運接手

國光客運全台有62條路線，因公司不堪虧損，已確定停駛14條路線，其中6條確定由高雄及屏東客運接手；8條南部地區中、長途國道客運路線，9月8日起則由統聯客運公司接駛，另有6條國道客運也可能停駛，申請審核中。

交通部長陳世凱昨說，國道客運路線為20年前擬定，與現在民眾需求有落差，已要求公路局依民眾需求，針對國道客運路線進行盤點及完整規畫，讓中短程以國道客運為主，中、長程則是高鐵或台鐵，不會忽略偏鄉交通需求，客運能到達血管最末端。

消基會交通委員會召集人李克聰說，疫後民眾乘車習慣改變，客運需求明顯減少，為讓國道客運保持一定動能，政府應思考如何整合有替代性且具重疊性的路線。他建議客運業者可透過共同場站如轉運站等，進行「聯合營運」等整合機制，駕駛之間的調度會更有彈性，可解決營運成本減少、駕駛數量不足的問題。

公路局運輸組長梁郭國說，由於乘客逐漸減少，各業者多多少少都有申請路線停駛的狀況，但在財務上，僅國光客運有明顯虧損，其他業者仍平穩。

梁郭國指出，國光共申請20條路線停駛，除已確定停駛的14條路線，由其他客運業者代駛外，還有6條國道客運路線還在審核中，多為中南部路線，後續將視路線性質、民眾需求、利用情況進行綜合考量。

至於14條停駛路線駕駛何去何從？梁郭國表示，14條相關路線駕駛共有158名，其中63名留任、95位資遣。遭資遣的駕駛員後續可能直接退休、去其他客運業公司，或有其他生涯規畫；而決定留任國光的駕駛員或站務員，則會分配到其他路線。

梁郭國表示，疫後受到民眾搭乘習慣及社會現象改變、少子化、生活水準提高等因素，國道客運載客量愈來愈少。此外，駕駛缺少也是原因之一，已針對國道客運路網嚴謹檢討；運價部分，2年前公路客運已調整，去年國道客運也調整運價，收益也根據法令進行法規調整。

