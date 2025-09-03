北榮研究：多專科打「組織戰」 增肺癌病患存活期

在二○二○年，台北榮總肺癌治療團隊於國際「公共科學圖書館—綜合」期刊（PLoS ONE）發表研究指出，第三期肺癌病患在進入療程時，若有胸腔腫瘤多專科醫療團隊定期開會討論病情，幫助制訂最佳治療策略，存活期可增加百分之六十，相當於多延長十五點五個月生命。

台北榮總胸腔部主任陳育民為上述研究通訊作者，身為胸腔腫瘤多專科醫療團隊召集人的他表示，該院肺癌治療團隊含括胸腔內科、胸腔外科、腫瘤科、放射腫瘤科、放射影像科、核子醫學影像科、病理科、復健醫學、營養師、心理師與個案管理師等多專科，從研究來看，透過多專科團隊定期開會討論，的確有助延長病患存活期。

不只北榮，像台大、中醫大附醫與成大等，也有類似肺癌治療模式。以中醫大附醫的肺癌多專科照護團隊來說，也包含中醫部醫師，該院內科部副主任夏德椿解釋，當有專業中醫師把關，可減少病患擅自使用不適合、可能干擾療效中藥。此外，該團隊也推行太極拳復健計畫，以改善病患生活品質。

事實上，在早期肺癌的治療上，不僅肺癌多專科團隊的協助，可幫助病患延長存活期，術後輔助治療的介入，也可減少復發威脅。台大醫院院長余忠仁表示，雖然國際治療指引建議，有EGFR、ALK等基因變異的早期肺癌病患，術後可接受標靶治療等輔助療程，以降低復發機率，但治療須兩、三年，目前並未納健保，而藥費動輒上百萬，多數家庭無力負擔，只能選化療健保用藥，若病患在健保支持下獲得用藥機會，情況也許就能翻轉。

成大醫院癌症中心胸腔腫瘤醫療團隊副召集人楊思雋建議，現在健保給付基因檢測，多針對晚期病患，若打破期別限制，讓肺癌病患不分期別，可以有一次健保給付基因檢測機會，病患就可以擁有更多彈性，使用上也更符合所需。

