肺癌篩檢人數三級跳 考驗診治量能

國健署擴大LDCT肺癌篩檢服務，各地醫院的篩檢、診治量能備受考驗，特別是醫學中心，面對早期肺癌病患增加的趨勢，專家們也呼籲健保投注更多資源在早期肺癌的診斷及治療上。

台大醫院總院及癌醫中心分院的醫療團隊對此感受深刻。台大醫院院長余忠仁指出，目前肺癌篩檢多數在癌醫中心分院進行，總院因病患眾多，LDCT排程超過四、五個月。去年總院加癌醫中心分院篩檢人次約一千四百人，未來會持續增加。台大總院和癌醫中心去年新增肺癌病患約兩千八百人，占全國新增患者的六分之一，遠高於過去的十分之一占比。

近年來，接受肺癌篩檢人數持續增多，加上民眾健康檢查意識提升，台灣第一期肺癌比例約占百分之三十六，在台大總院，第一期比例為百分之四十八，癌醫中心分院更高達百分之六十九。肺癌篩檢政策成功促進病患得以早期診斷，卻也意味著需更多治療資源投入協助早期病患減少復發風險。

不只台大醫院，像台北榮總、中醫大附醫與成大醫院等也呈現相同趨勢。台北榮總胸腔部主任陳育民表示，國健署推動肺癌篩檢三年來，該院篩檢量成長三倍，累計已篩檢逾四千四百人次，確診為肺癌的比率為百分之一點七五，其中零期加一期占了百分之九十三點五，二、三期占百分之三點九，第四期僅百分之二點六。他建議，未來應將篩檢對象擴大至其他高風險族群，如COPD（慢性阻塞性肺病）患者；同時，早期肺癌輔助治療應納入健保，以因應篩檢擴大後早期肺癌病患持續增長的趨勢，確保患者能及時獲得完善的治療支持。

中醫大附醫內科部副主任夏德椿則提到，該院過去在LDCT自費之時，接受肺癌篩檢者不到一百人，肺癌篩檢政策推行三年來，受檢人數增長三倍之多，篩檢後確診為早期肺癌的病患也有增加趨勢。針對愈來愈多的早期病患，他認為相應健保治療必須同步跟進。若早期肺癌輔助治療，如術後標靶、免疫治療等能納入健保，將有助於達成二○三○年降低癌症死亡率三分之一的目標。

成大醫院癌症中心胸腔腫瘤醫療團隊副召集人楊思雋表示，該院在一○六年，接受LDCT檢查人數僅有五五二人，一一二年來到二九八三人。早期肺癌確診人數也從一七六人增加到三九三人，期待病患確診期別提早，晚期人數也能減少，未來可達到降低肺癌死亡率目標。不過楊思雋觀察到，在南部，由於勞工階層較多、吸菸比例較高，病患發現肺癌相對較晚，且這些族群常忙到沒時間篩檢，很多不願戒菸，因此篩檢時段須更有彈性，並搭配戒菸衛教計畫，才能解決困境。

