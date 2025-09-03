聽新聞
國際癌團：台灣肺癌防治經驗 正發揮影響力

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
國際抗癌聯盟（UICC）執行長凱瑞‧亞當斯。記者曾吉松／攝影
三年來，台灣領先全球，由政府主導推出公費LDCT低劑量電腦斷層掃描)肺癌篩檢計畫，三年來，篩檢人數已超過二十一萬人，且政策上路以來，逾八成確診者為早期病人。

對此，國際抗癌聯盟（UICC）執行長凱瑞‧亞當斯（Cary Adams）肯定台灣政府將資源投入肺癌篩檢，同時涵蓋肺癌家族史、重度吸菸者兩大高風險族群，是全球最先進且具前瞻性的公衛措施。

此外，凱瑞‧亞當斯表示，從「健康台灣」政策設定二○三○年癌症死亡率降低三分之一的目標，可看出台灣政府推動癌症防治的決心。台灣的肺癌篩檢經驗，有效提升早期發現率，病人有機會及早獲診治，也促使病人親友主動篩檢，帶來「正向循環」。不僅為其他國家提供了重要參考依據，也為全球肺癌篩檢政策的制訂累積珍貴實務數據。

舉例來說，澳洲政府於今年七月推出公費LDCT「全國肺癌篩查計劃」，主要對象為五十到七十歲吸菸族群；去年十一月，香港癌症資訊網慈善基金則為五十到七十五歲、具肺癌家族史的民眾，提供五百個免費LDCT肺癌篩檢名額，可見台灣經驗正逐漸發揮影響力，進而推動、精進國際上各區域篩檢政策。

凱瑞‧亞當斯也透露，UICC正與國際癌症研究機構（IARC）合作，預計於二○二七年發表「全球早期肺癌防治建言書」，屆時將以台灣LDCT肺癌篩檢、精準診斷與早期治療的實務經驗為重要參考指標，為各國提供具有科學依據的防治政策建議，協助訂定相關防治策略。

當民眾經由肺癌篩檢並確診為早期肺癌，後續的治療銜接極為重要。凱瑞‧亞當斯強調，篩檢確診後可順利接續早期治療，為降低死亡率的關鍵。當政府、醫界、病友團體等持續向社會大眾進行衛教，將可讓民眾更了解，從早期篩檢、診斷到早期治療，須環環相扣、一氣呵成，篩檢政策才能真正發揮效益。

「政府將經費用於肺癌篩檢、早期治療，是一項深具價值的長期投資，未來世代也能受惠！」凱瑞‧亞當斯指出，在新冠疫情期間，全世界投注大量資金、心力在控制疫情、減少疫情衝擊，產生的多為短期效應。但肺癌篩檢、早期治療的經費投資卻能帶來長遠效益，不僅有助減少後續重症醫療的資源負擔，也更具醫療永續價值。他也期許台灣繼續深化早期肺癌篩檢，並能同步確保早期肺癌治療的可近性，朝降低肺癌死亡率目標邁進。

肺癌 癌症

相關新聞

新制甫上路 蛋農、蛋商報價不同步

不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自九月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價，然而新制上路才第二天，卻出現蛋商...

肺癌早篩早治 專家盼健保資源前移

自一一一年七月，我國創全球之先，推出公費LDCT（低劑量電腦斷層）肺癌篩檢，同時含括肺癌家族史、重度吸菸者兩大族群，成全...

台再放寬福島食品 日農相小泉進次郎：積極正面舉措

中央社報導，台灣對日本福島五縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎二日在內閣會議後的記者會上表示，「這是很積極正面...

平溪鐵道放天燈擬開放 鐵道局修法

YouTuber在新北市平溪區鐵道放天燈，被檢舉受罰，事後拍道歉影片，背景卻滿是其他違規民眾。立委廖先翔說，已要求鐵道局...

桃消新系統11秒通報 院前葉克膜啟動

人命搶救分秒必爭，桃園市消防局三民分隊謝明達與廖松信共同研發「NFC（近場無線通訊）結合院前評估網頁系統」，將到院前啟動...

願祢受讚頌10周年慶典 植樹護地球

教宗方濟各2015年頒布「願祢受讚頌」通諭，適逢10周年。提醒世人「萬物相互關聯」，呼籲以良知與具體作為回應生態危機。台...

