肺癌早篩早治 專家盼健保資源前移

自一一一年七月，我國創全球之先，推出公費LDCT（低劑量電腦斷層）肺癌篩檢，同時含括肺癌家族史、重度吸菸者兩大族群，成全球典範。不過隨篩檢服務擴大，早期病患大量增加，日前在癌症希望基金會舉辦的記者會，中研院院士楊泮池、陳建仁與多位重磅級醫學會理事長共同呼籲，肺癌早期篩檢、精準診斷、早期治療應順利接軌，健保資源重心須前移至早期肺癌的診斷及治療，以期達成「二○三○年降低癌症死亡率三分之一」目標。

早期確診 療效好又省花費

談到肺癌篩檢政策的重要性，中研院院士楊泮池表示，當病患確診為第四期，治療往往非常辛苦，醫療花費更是陡升，即使投注大量資源，存活率上升幅度也很有限，病患若能早期確診，及早接受手術、療效較佳藥物的治療，將可有效降低復發、提升存活率，後續重症醫療支出也會大幅減少。

精準辨識 專家期盼導入AI

中研院院士陳建仁認為，現階段在篩檢成果奠基之後，政策方向須協助病患順利銜接精準診斷與早期治療。立法委員王正旭也表示，會堅守推動「早期發現、早期介入」的理念，積極爭取更多資源投入早期肺癌防治。台灣肺癌學會理事長楊政達以長庚醫院導入AI影像分析為例，期盼未來AI技術能結合健保及肺癌篩檢數據，精準辨識須積極治療的高風險族群。

台灣肺癌研究學會理事長楊志新提醒，早期肺癌病患應及早進行基因檢測如EGFR、ALK基因檢測、PD-L1表現評估，讓醫療團隊制訂最適切的治療方案。癌症希望基金會董事陳志毅強調，提升肺癌防治成效應聚焦於早期，並同步提升早期基因檢測及早期治療的可近性，確保患者確診後能及時銜接有效治療。

復發率高 應重視輔助治療

台大醫院外科部主任陳晉興指出，台灣超過一半的肺腺癌病患帶有EGFR基因突變，第一Ｂ期—三期術後仍有百分之四十五至百分之七十六的復發機率。第一Ｂ期—三Ａ期病患接受術後標靶輔助治療，五年可望降低百分之十肺癌死亡率，若能強化早期肺癌輔助治療健保資源投入，可望達成降低癌症死亡率三分之一目標。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事王金洲、台灣癌症基金會執行長張文震皆提到肺癌復發風險的預防，建議依細胞、基因型態等選擇合適的術後輔助治療。隨著EGFR、ALK等基因突變對應標靶藥物的問世與愈來愈多研究證據的出爐，輔助治療降低復發的效果也日漸明確。

自費項多 建多元支付機制

現在的早期肺癌術後輔助治療，除了化療有納入健保，其他如標靶、免疫治療等，皆須自費。台灣臨床腫瘤醫學會理事長黃明賢認為，早期肺癌若在手術後兩、三年復發，之前治療就會前功盡棄，健保制度若能及早部署、提供支持，便可減少復發機率，病患存活率也可提升。

中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙表示，肺癌防治應參考乳癌模式，將健保資源轉向早期肺癌輔助治療，以提升病患存活率、降低復發作為重要目標。政府也應積極推動第二層健保、商保補位健保等多元化支付機制，以提升早期肺癌治療的可近性。

