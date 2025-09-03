聽新聞
0:00 / 0:00
台再放寬福島食品 日農相小泉進次郎：積極正面舉措
中央社報導，台灣對日本福島五縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎二日在內閣會議後的記者會上表示，「這是很積極正面的舉措，將對災區重建帶來很大助力」，對台灣的決定表示歡迎。
衛生福利部八月二十九日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，由台灣主管機關於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全，草案將進行為期六十天預告，以蒐集各界意見。
食藥署長姜至剛表示，這次預告草案參考各國對日本食品管制趨勢，調整為回歸源頭管理與邊境管理的模式。
日本放送協會報導，未來台灣基於東京電力福島第一核電廠事故而強制要求的五縣（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）食品放射性物質檢測報告，以及所有日本食品需附產地證明書的規定，將全部撤銷。
小泉進次郎二日表示，「這項措施若能實施，將對災區復興帶來很大助力，因此我視為積極正面的舉措。我認為，這對災區民眾來說，也是很大的鼓舞」。
小泉同時強調，對於日本水產品與食品，目前國際上依舊有採取非科學性管制的國家和地區，未來將會繼續努力推動，促使其撤銷相關限制。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言