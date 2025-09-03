聽新聞
0:00 / 0:00

台再放寬福島食品 日農相小泉進次郎：積極正面舉措

聯合報／ 國際中心／綜合報導
台灣對日本福島5縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎表示歡迎。路透社
台灣對日本福島5縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎表示歡迎。路透社

中央社報導，台灣對日本福島五縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎二日在內閣會議後的記者會上表示，「這是很積極正面的舉措，將對災區重建帶來很大助力」，對台灣的決定表示歡迎。

衛生福利部八月二十九日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，由台灣主管機關於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全，草案將進行為期六十天預告，以蒐集各界意見。

食藥署長姜至剛表示，這次預告草案參考各國對日本食品管制趨勢，調整為回歸源頭管理與邊境管理的模式。

日本放送協會報導，未來台灣基於東京電力福島第一核電廠事故而強制要求的五縣（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）食品放射性物質檢測報告，以及所有日本食品需附產地證明書的規定，將全部撤銷。

小泉進次郎二日表示，「這項措施若能實施，將對災區復興帶來很大助力，因此我視為積極正面的舉措。我認為，這對災區民眾來說，也是很大的鼓舞」。

小泉同時強調，對於日本水產品與食品，目前國際上依舊有採取非科學性管制的國家和地區，未來將會繼續努力推動，促使其撤銷相關限制。

日本 福島 核電 輻射 食藥署 邊境管制 小泉進次郎

延伸閱讀

台南新南國小女軟網5戰全勝 日本山中湖國際賽奪冠

福島5縣食品輸台解禁 日農相小泉：歡迎積極正面舉措

【重磅快評】吃得開心就開放福食 衛福部失言會傳染？

日本出現反移民示威 馬斯克X留言表態支持

相關新聞

新制甫上路 蛋農、蛋商報價不同步

不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自九月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價，然而新制上路才第二天，卻出現蛋商...

肺癌早篩早治 專家盼健保資源前移

自一一一年七月，我國創全球之先，推出公費LDCT（低劑量電腦斷層）肺癌篩檢，同時含括肺癌家族史、重度吸菸者兩大族群，成全...

台再放寬福島食品 日農相小泉進次郎：積極正面舉措

中央社報導，台灣對日本福島五縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎二日在內閣會議後的記者會上表示，「這是很積極正面...

平溪鐵道放天燈擬開放 鐵道局修法

YouTuber在新北市平溪區鐵道放天燈，被檢舉受罰，事後拍道歉影片，背景卻滿是其他違規民眾。立委廖先翔說，已要求鐵道局...

桃消新系統11秒通報 院前葉克膜啟動

人命搶救分秒必爭，桃園市消防局三民分隊謝明達與廖松信共同研發「NFC（近場無線通訊）結合院前評估網頁系統」，將到院前啟動...

願祢受讚頌10周年慶典 植樹護地球

教宗方濟各2015年頒布「願祢受讚頌」通諭，適逢10周年。提醒世人「萬物相互關聯」，呼籲以良知與具體作為回應生態危機。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。