新制甫上路 蛋農、蛋商報價不同步

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
蛋價新制上路才兩天，就出現蛋商與蛋農報價不同步的情況。記者曾吉松／攝影
不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自九月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價，然而新制上路才第二天，卻出現蛋商與蛋農報價不同步的情況。

蛋農認為不需降價，維持產地每台斤卅六點五元、批發四十六元，不過台北市蛋商公會昨卻宣布剛開學買氣不高，調降三元，產地價降為卅三點五元，批發價降為四十三元。

全國養雞協會副理事長林漢章為此怒批，雞蛋目前為止沒有滯銷，產銷趨於平衡，且中元普渡接近、學校也已經開學，根本沒道理跌價，上周台北市蛋商公會才宣布每台斤漲二元，如今又調降三元，短短一周內「漲二跌三」，蛋價漲跌頻繁，公平會應該要啟動調查。

台北市蛋商公會上周宣布，每台斤雞蛋批發價將由四十四元調漲兩元至四十六元，產地價則由卅四點五元漲至卅六點五元。昨則調降三元，產地價降為卅三點五元，批發價降為四十三元。

全國養雞協會副理事長林漢章指出，目前蛋農仍以蛋商公會報價為主，然而蛋價都是批發先漲，產地先跌，且批發和產地價一直存在九點五元的價差，導致蛋農利潤一直受損，加上短期內蛋價漲跌頻繁，質疑蛋商公會在操作。

台北市蛋商公會理事長林天來解釋，剛開學雞蛋買氣還不會這麼高，本周蛋價調降屬於市場機制。他強調，北市蛋商公會報的蛋價是全台灣都公認的，漲跌還須全台各縣市蛋商公會半數同意才可公布，絕對公平報價。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，可以理解在飼料價格、環保規定等生產成本不斷墊高下，養雞協會想拿回產地報價權的做法，然而自報的產地價會高於代表消費者方的蛋商公會報價，若盤商不願收蛋，供過於求的問題更大。

農業部表示，尊重產業依市場機制自主形成的產地報價，現階段產銷雙方仍在磨合，將持續強化溝通。

