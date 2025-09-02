高雄單周8例登革熱 跨區感染源不明

高雄登革熱疫情增溫，上周新增八例登革熱本土病例，為今年單周最高，六例源自之前鼓山區群聚案，另二例為三民區同住者，研判為家庭群聚事件。

今年首例本土登革熱發病日為八月十二日，較往年晚，且出現跨區個案，感染源不明，衛生單位不敢大意，擴大採檢。

疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增六例鼓山區群聚個案，發病日介於八月廿五日至廿八日，基因定序比對結果發現，與今年一起越南境外移入個案一致，證實這一波群聚病毒來源為越南，目前擴大採檢人數已達六百人。

至於三民區二名確診者，指標個案於廿八日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，隔天就醫並通報採檢後，另一同住家人卅一日採檢，兩人均確診為登革熱第二型，研判為一起家庭群聚事件，感染源尚待釐清。

曾淑慧強調，高雄市本土個案持續發生，且出現跨區個案，評估疫情嚴峻，居民務必提高警覺。

上周新增五例類鼻疽本土病例，高雄市三例、屏東縣二例，介於卅多歲至六十多歲，發病日為八月一至廿三日，其中二人曾有汙水汙泥接觸史。疾管署防疫醫師林詠青表示，五名患者皆有糖尿病、高血壓等慢性病史，多因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫，均住院治療中，同住接觸者皆無疑似症狀。

類鼻疽奪2命 無汙水接觸史

上周另新增二例死亡個案，分別為南部七十多歲男性、九十多歲女性，皆有高血壓等慢性病史，於八月中旬出現發燒、呼吸困難等症狀，並無汙水汙泥接觸史，因病情持續惡化，都於八月下旬死亡。

至於鉤端螺旋體，上周新增三例本土病例，北部二例及中部一例，介於五十多歲至七十多歲，發病日於八月上旬至下旬。

商品推薦