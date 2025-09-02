快訊

蕾拉無預警宣布離婚！和湯宇「和平結束婚姻」

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

聽新聞
0:00 / 0:00

全人整合照護擴大 3萬人受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「少抽菸、少喝酒，記得定期做健康檢查、疫苗接種」，如有醫師、個管師來電或到府叮嚀，且生病就醫時還能獲得妥善治療，甚至協助長照申請，這是許多人期待。健保署昨宣布擴大「全人整合照護執行方案」試辦區域，投入三億元，三萬人可享受貴賓等級醫療服務。

衛福部次長林靜儀表示，人口老化，慢性疾病盛行率持續上升，健保醫療支出隨之增加，因此，以人為中心的整合式照護模式已成健康政策重點，藉此縮小偏鄉與都會的健康差距，提升照顧量能及品質。

健保署代理署長龐一鳴表示，衛福部健保署二○二二年於花蓮縣秀林鄉試辦「全人整合照護執行方案」，除了加強醫療服務、慢性病個案追蹤管理，另向前延伸至健康促進、預防保健、疫苗接種、癌症篩檢，累積收案七千多人。未來也將向下銜接至長照服務。

為此，今年起擴大試辦，除了花蓮縣秀林鄉，另含連江縣北竿鄉、桃園市復興區，高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區，與嘉義縣大埔鄉、宜蘭縣大同鄉、南投縣信義鄉，共編列三億元，採論人計酬，預計收案照護三萬人。

收案對象為設籍於當地、有過就醫紀錄者，由醫療院所提出「經常就醫患者名單」，提報試辦人數。

秀林鄉衛生所主任田惠文表示，試辦計畫上路後，治病的醫院、從事疾病預防的衛生所不再是兩條平行線。

田惠文表示，舉例來說，以往當地長者身體不適時，習慣自行至衛生所就醫，現在則是由醫療團隊先了解長者的家庭照顧情況，評估需要哪些幫助資源，並結合社區資源和文化背景，提供最合適的照顧方式。

延伸閱讀

偏鄉守護神！健保署擴大全人整合照護 龐一鳴：全國9地點3萬人受惠

花東新北共同輪值國際人道救援 集結演練確保量能

羅一鈞代理疾管署長 健保署龐一鳴代掌

獨／每劑破億！健保暫行給付罕病AADC缺乏症基因治療 估20人受惠

相關新聞

新北日文版捷運地圖33站名出包 觀旅局：新版折頁已更新

新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。新北市議員...

部基醫院中元法會！法師院區遍灑甘露...祈求病人早日康復 安定身心

衛生福利部基隆醫院今年孝道月活動，今天舉辦中元普度祈安超薦法會，以鮮花素果祭拜，祈求民眾健康平安，院務順利推動。部基也延...

沾水派vs.不沾水派？日本牙醫揭刷牙「1習慣」做錯恐損害牙齦

日常生活中不可或缺的刷牙習慣，看似簡單卻暗藏學問。許多人對於正確的刷牙方式仍存有疑惑，特別是「牙刷是否該先沾水」這個問題，更在...

遊日本福井 大啖皇室蟹

美食家蔡瀾曾說「如果你是蟹癡，一定要去一趟福井吃越前蟹。」跟著有行旅前往福井三家米其林一星的越前蟹料理，入住棟溫泉別墅。...

全人整合照護擴大 3萬人受惠

「少抽菸、少喝酒，記得定期做健康檢查、疫苗接種」，如有醫師、個管師來電或到府叮嚀，且生病就醫時還能獲得妥善治療，甚至協助...

高雄單周8例登革熱 跨區感染源不明

高雄登革熱疫情增溫，上周新增八例登革熱本土病例，為今年單周最高，六例源自之前鼓山區群聚案，另二例為三民區同住者，研判為家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。