全人整合照護擴大 3萬人受惠

「少抽菸、少喝酒，記得定期做健康檢查、疫苗接種」，如有醫師、個管師來電或到府叮嚀，且生病就醫時還能獲得妥善治療，甚至協助長照申請，這是許多人期待。健保署昨宣布擴大「全人整合照護執行方案」試辦區域，投入三億元，三萬人可享受貴賓等級醫療服務。

衛福部次長林靜儀表示，人口老化，慢性疾病盛行率持續上升，健保醫療支出隨之增加，因此，以人為中心的整合式照護模式已成健康政策重點，藉此縮小偏鄉與都會的健康差距，提升照顧量能及品質。

健保署代理署長龐一鳴表示，衛福部健保署二○二二年於花蓮縣秀林鄉試辦「全人整合照護執行方案」，除了加強醫療服務、慢性病個案追蹤管理，另向前延伸至健康促進、預防保健、疫苗接種、癌症篩檢，累積收案七千多人。未來也將向下銜接至長照服務。

為此，今年起擴大試辦，除了花蓮縣秀林鄉，另含連江縣北竿鄉、桃園市復興區，高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區，與嘉義縣大埔鄉、宜蘭縣大同鄉、南投縣信義鄉，共編列三億元，採論人計酬，預計收案照護三萬人。

收案對象為設籍於當地、有過就醫紀錄者，由醫療院所提出「經常就醫患者名單」，提報試辦人數。

秀林鄉衛生所主任田惠文表示，試辦計畫上路後，治病的醫院、從事疾病預防的衛生所不再是兩條平行線。

田惠文表示，舉例來說，以往當地長者身體不適時，習慣自行至衛生所就醫，現在則是由醫療團隊先了解長者的家庭照顧情況，評估需要哪些幫助資源，並結合社區資源和文化背景，提供最合適的照顧方式。

商品推薦