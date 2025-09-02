西非馬利共和國再爆非洲豬瘟 輸入疫區肉品者首罰20萬

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
應變中心提醒國人，國人切勿自疫區國家攜帶或以快遞郵包輸入豬肉製品回國，違規輸入者首次即裁處20萬元罰鍰，第二次以上則裁處100萬元。圖／聯合報系資料照片
非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，西非國家馬利共和國向世界動物衛生組織通報該國再次發生非洲豬瘟，該國目前雖未與我國直接通航，但仍存有引入疫病風險，應變中心呼籲，國人切勿自疫區國家攜帶或以快遞郵包輸入豬肉製品回國，違規輸入者首次即裁處新台幣20萬元罰鍰，第二次以上則裁處100萬元。

應變中心表示，我國持續關注非洲豬瘟國際疫情，西非國家馬利共和國於今年6月17日發生病例並於8月29日向世界動物衛生組織通報，疫情發生在中南部塞古區（Ségou）的家豬畜牧場，發病57頭，死亡30頭。該國首次案例是在2016年發生，此次疫情捲土重來，顯見國際間的疫情仍持續蔓延。

應變中心指出，該國尚未經我國農業部公告為非洲豬瘟非疫區，活豬及豬肉產品本來就不得輸入我國，該國與台灣間目前無直接通航，但因仍具有疫情傳入風險，防檢署於今日將該國列入過去3年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，防檢署也將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心提醒國人，國人切勿自疫區國家攜帶或以快遞郵包輸入豬肉製品回國，違規輸入者首次即裁處新台幣20萬元罰鍰，第二次以上則裁處100萬元。

