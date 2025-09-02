聽新聞
0:00 / 0:00
墾丁國家公園攜手明台產險 推動珊瑚、海草復育
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處，今天攜手明台產物保險股份有限公司，簽署「墾丁國家公園海洋生態復育」合作備忘錄簽署儀式，雙方將共同推動珊瑚復育與海草復育等實質保育行動，具體落實永續發展與企業ESG精神。
國家公園署長王成機表示，珊瑚礁生態系是海洋中生產力最高、生物量最豐富的系統，但卻極為脆弱。墾管處近40年科學監測與調查顯示，墾丁海域珊瑚群聚對熱浪、颱風、強降雨等擾動高度敏感，易白化死亡並改變底棲生物組成與整體生態結構。
王成機說，此次與明台產險合作即是利用科學基礎，導入民間資源與力量，推動主動復育與保育示範，成為保護自然與氣候調適的重要實踐；他說，這場儀式為海洋保育樹立新的合作典範，更象徵台灣在永續發展道路的堅定步伐。保育行動從此刻出發，邀請更多關注地球未來的力量，一同加入，與國家公園並肩守護這片藍色國土。
墾丁國家公園管理處長陳乾隆指出，海洋復育刻不容緩，期待與企業共同打造永續海洋。明台產物保險股份有限公司代理總經理唐世澤也說，願為守護海洋生態盡一份力。
