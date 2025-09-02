快訊

美股早盤／道瓊摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

新北日文版捷運地圖33站名出包 觀旅局：新版折頁已更新

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。圖／陳世軒提供
新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。圖／陳世軒提供

新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。新北市議員陳世軒批評，本該讓遊客更便利，反而可能造成遊客的困惑。觀旅局表示，新折頁已更新，確保民眾取得正確旅遊資訊。

有民眾發現，折頁配發到各新北旅遊服務中心，卻出現嚴重疏失，例如「新莊」印成「新☒」、「新北產業園區」變成「新北產業園☒」、「民權西路」變成「民☒西路」，共有33個站名有缺失，但網路上的PDF電子檔沒有問題；也有民眾指出，也有摺頁的印刷字體模糊，難保日本遊客看得清楚。

陳世軒認為，觀旅局未在印刷交貨時做好檢視與把關，導致錯誤版本流入各旅遊服務中心，提供給遠道而來的日本觀光客。這不但是顯示局處的漫不經心，遊客可能看不懂，影響旅遊體驗，更會損害城市象，新北市觀光如何與國際接軌？

陳世軒表示，要求觀旅局立刻全面清查、回收錯誤摺頁，並釐清廠商印刷疏失跟局處驗收不力責任，同時檢討後續印刷採購流程。

觀旅局表示，經查有誤部分，是日文版摺頁的捷運地圖中部分站點印刷有誤，已完成更新修正，相關正確版本已上架於官方網站，提供民眾下載使用。針對前開舊版錯誤，後續將依法追究相關廠商責任。新版摺頁已完成配送至新北市各旅遊服務中心及相關站點，更新新折頁作業亦已完成，以確保民眾取得正確旅遊資訊。

新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。圖／陳世軒提供
新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。圖／陳世軒提供

地圖 捷運

延伸閱讀

紅樹林有線守護海洋 攜手新北三芝救難協會淨灘

新北平溪十分街河道清淤完成 改善排水景觀煥然一新

文旦柚上市 新北：日照充足風味格外甜美

新北傳工安意外！工人失足從4樓跌落1樓 手臂骨折送醫

相關新聞

彰監「鐵窗月餅」開賣4小時售7萬顆 被投訴打600多次電話沒訂到

彰化監獄中秋月餅每年賣到斷貨，號稱被難買到的月餅，今年提前5天開賣，才4小時被預購7萬顆，網路商城因此當機，電話打不進去...

新北日文版捷運地圖33站名出包 觀旅局：新版折頁已更新

新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。新北市議員...

部基醫院中元法會！法師院區遍灑甘露...祈求病人早日康復 安定身心

衛生福利部基隆醫院今年孝道月活動，今天舉辦中元普度祈安超薦法會，以鮮花素果祭拜，祈求民眾健康平安，院務順利推動。部基也延...

熱帶性低氣壓最快明天生成 午後慎防短暫雷陣雨

明天水氣增加，各地為多雲、午後慎防雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯表示，周四水氣略減，周日受到低壓系統與南方雲系...

沾水派vs.不沾水派？日本牙醫揭刷牙「1習慣」做錯恐損害牙齦

日常生活中不可或缺的刷牙習慣，看似簡單卻暗藏學問。許多人對於正確的刷牙方式仍存有疑惑，特別是「牙刷是否該先沾水」這個問題，更在...

墾丁國家公園攜手明台產險 推動珊瑚、海草復育

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處，今天攜手明台產物保險股份有限公司，簽署「墾丁國家公園海洋生態復育」合作備忘錄簽署儀式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。