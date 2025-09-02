新北日文版捷運地圖33站名出包 觀旅局：新版折頁已更新

新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。新北市議員陳世軒批評，本該讓遊客更便利，反而可能造成遊客的困惑。觀旅局表示，新折頁已更新，確保民眾取得正確旅遊資訊。

有民眾發現，折頁配發到各新北旅遊服務中心，卻出現嚴重疏失，例如「新莊」印成「新☒」、「新北產業園區」變成「新北產業園☒」、「民權西路」變成「民☒西路」，共有33個站名有缺失，但網路上的PDF電子檔沒有問題；也有民眾指出，也有摺頁的印刷字體模糊，難保日本遊客看得清楚。

陳世軒認為，觀旅局未在印刷交貨時做好檢視與把關，導致錯誤版本流入各旅遊服務中心，提供給遠道而來的日本觀光客。這不但是顯示局處的漫不經心，遊客可能看不懂，影響旅遊體驗，更會損害城市象，新北市觀光如何與國際接軌？

陳世軒表示，要求觀旅局立刻全面清查、回收錯誤摺頁，並釐清廠商印刷疏失跟局處驗收不力責任，同時檢討後續印刷採購流程。

觀旅局表示，經查有誤部分，是日文版摺頁的捷運地圖中部分站點印刷有誤，已完成更新修正，相關正確版本已上架於官方網站，提供民眾下載使用。針對前開舊版錯誤，後續將依法追究相關廠商責任。新版摺頁已完成配送至新北市各旅遊服務中心及相關站點，更新新折頁作業亦已完成，以確保民眾取得正確旅遊資訊。 新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。圖／陳世軒提供

商品推薦