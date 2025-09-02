新北日文版捷運地圖33站名出包 觀旅局：新版折頁已更新
新北市觀旅局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被發現捷運地圖上竟有30多個站名有缺漏字或不明符號。新北市議員陳世軒批評，本該讓遊客更便利，反而可能造成遊客的困惑。觀旅局表示，新折頁已更新，確保民眾取得正確旅遊資訊。
有民眾發現，折頁配發到各新北旅遊服務中心，卻出現嚴重疏失，例如「新莊」印成「新☒」、「新北產業園區」變成「新北產業園☒」、「民權西路」變成「民☒西路」，共有33個站名有缺失，但網路上的PDF電子檔沒有問題；也有民眾指出，也有摺頁的印刷字體模糊，難保日本遊客看得清楚。
陳世軒認為，觀旅局未在印刷交貨時做好檢視與把關，導致錯誤版本流入各旅遊服務中心，提供給遠道而來的日本觀光客。這不但是顯示局處的漫不經心，遊客可能看不懂，影響旅遊體驗，更會損害城市象，新北市觀光如何與國際接軌？
陳世軒表示，要求觀旅局立刻全面清查、回收錯誤摺頁，並釐清廠商印刷疏失跟局處驗收不力責任，同時檢討後續印刷採購流程。
觀旅局表示，經查有誤部分，是日文版摺頁的捷運地圖中部分站點印刷有誤，已完成更新修正，相關正確版本已上架於官方網站，提供民眾下載使用。針對前開舊版錯誤，後續將依法追究相關廠商責任。新版摺頁已完成配送至新北市各旅遊服務中心及相關站點，更新新折頁作業亦已完成，以確保民眾取得正確旅遊資訊。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言