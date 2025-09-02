快訊

部基醫院中元法會！法師院區遍灑甘露...祈求病人早日康復 安定身心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院今天舉辦中元普度祈安超薦法會，以鮮花素果祭拜，祈求民眾健康平安。法師繞行院區遍灑甘露，醫院同仁祈願佛力加持，讓自己身心安定完成工作。圖／部基醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦中元普度祈安超薦法會，以鮮花素果祭拜，祈求民眾健康平安。法師繞行院區遍灑甘露，醫院同仁祈願佛力加持,讓自己身心安定完成工作。圖／部基醫院提供

衛生福利部基隆醫院今年孝道月活動，今天舉辦中元普度祈安超薦法會，以鮮花素果祭拜，祈求民眾健康平安，院務順利推動。部基也延請法師繞行院區遍灑甘露，醫院同仁祈願佛力加持，讓自己身心安定完成工作。

部基醫院今天舉辦中元普度祈安超薦法會，院長林三齊和副院長蔡翊新、秘書李玲美及各科室主管、同仁，以鮮花素果祭拜，祈求民眾健康平安，院務順利推動。

院方說，今天的法會延請佛光山基隆極樂寺慧任法師主法，帶領僧眾及現場民眾誦經祈福，共同以虔誠心意超薦尊親、祈福造善。

現場有不少到院看診的民眾，自發性地跟隨法師雙手合十，虔誠跟拜，在木魚而有規律的節奏中，安定因天熱而躁動的心靈。醫院各科室也準備豐盛贊普供品，祈求病人早日康復，同仁工作順利。

灑淨時，法師分成2條路線繞行各院區遍灑甘露，醫院同仁列隊迎接法師帶來的祝福，祈願蒙佛力加持，身心安定、平安吉祥。焚香與紙錢會後集中載運至基隆市環保局處理，創造環保與信仰兼顧友善環境。

林三齊表示，基隆醫院被視為大基隆鄉親健康的守護神，提供民眾健康所需與適切的醫療服務，期盼透過法會慎終追遠的儀式，能撫慰民眾的心靈。

