照顧行動不便孫兒老婦摔傷臥床 頭份為恭醫院中醫居家整合照護
73歲的陳姓老婦長年照顧罹患多發性硬化症併視神經脊髓炎的24歲孫子，老婦帶孫子到頭份為恭醫院中醫門診針灸治療，結果老婦不慎從住家2樓跌落導致腦出血、意識不清，轉為長期臥床，祖孫都難以外出就醫。院方評估後，納入居家醫療照護整合計畫，讓祖孫獲得妥善照顧。
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院表示，考量祖孫兩人都因健康狀況不便外出就醫，經評估後納入健保「居家醫療照護整合計畫」，由西醫師、護理師與呼吸治療師等專業醫療團隊進入居家提供醫療服務，後續並由為恭醫院中醫居家醫療團隊持續進行針灸與整體照護。
為恭醫院中醫科主任王婕表示，對臥床長者與慢性病患者，中醫可透過針灸、中藥與辨證調理，改善氣血運行、肢體功能與精神狀態。經一段時間治療後，陳姓老婦逐漸出現精神好轉、張眼時間延長等正向反應，原本依賴輪椅的孫子，肌肉張力與步行穩定性也逐漸改善，不僅提升祖孫2名病患的生活品質，也讓照護者重拾信心。
王婕指出，中醫居家醫療服務自2019年6月啟動，將溫柔而有效的中醫療法帶進病患的生活空間，這也是長照體系的重要一環，特別適用於高齡、行動不便或出院後需持續照護的病人。透過中醫師進入家庭，運用中藥、針灸、傷科指導等方式，協助病患改善慢性症狀、延緩病情惡化，也為家庭減輕照護壓力，提升生活品質。
王婕表示，中醫講究整體調理與個別化診療，特別適合處理體虛、失眠、慢性疼痛、便祕及中風後遺症等問題，中醫師透過望聞問切，結合針灸與辨證用藥，可改善病患的日常功能，減少反覆就醫及住院，達到「病未重而先緩解」的預防性照護效果。隨台灣社會高齡化與慢性病比例升高，為恭醫院將持續投入資源推廣中醫居家醫療，讓醫療不中斷、關懷不間斷，成為家庭堅強的後盾。
