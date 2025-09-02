香蕉醬含橙黃G染劑邊境攔截 吃下肚恐釀蕁麻疹

快訊

中央社／ 台北2日電

菲律賓進口香蕉醬驗出含非法定著色劑「橙黃G」，全數邊境攔截，食藥署並祭出最嚴格監視查驗1年。醫師指出，橙黃G為偶氮類工業染料，若吃下肚恐釀蕁麻疹等過敏風險。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，這次共有18項不合格產品，其中有1名業者從菲律賓進口3批香蕉醬，均檢出含非法著色劑橙黃G，全數遭邊境攔截。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，從9月3日起至明年9月2日止，對於菲律賓報驗的調味醬，在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗著色劑合格後才可輸入，就算合格率達標也不會調降。

橙黃G為工業用著色劑，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海告訴中央社記者，其化學結構屬於偶氮類染料，在醫學上擔心偶氮類染料有致癌風險。

他說，橙黃G是一種工業染劑，添加目的是希望讓顏色更加橙黃、增加賣相，但不應該添加入食品中，一點營養都沒有，且把這種外來物質吃下肚，恐容易誘發蕁麻疹等過敏反應。

至於致癌部分，顏宗海表示，世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究中心（IARC）目前沒有把橙黃G列為致癌物，現在只能說醫界對偶氮類染料有這樣的擔憂。

香蕉 菲律賓 食藥署

