腳軟、膝蓋卡卡 逾7成長者膝關節退化

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
58歲以上每5人就有1人有膝關節退化問題。本報資料照片
58歲以上每5人就有1人有膝關節退化問題。本報資料照片

據統計，全台約有350萬人飽受膝痛困擾。如果久坐再站起時，覺得膝蓋特別疼痛，或是走不動、膝蓋卡卡，伴隨「喀喀」聲、上下樓梯痠軟無力，恐是退化性膝關節炎上身。輔大醫院骨科主治醫師張書豪表示，隨著年齡增長，退化性關節炎發生率隨之升高，58歲以上每5人就有1人有膝關節退化問題，70歲以上長者更超過70%有此困擾。

張書豪指出，罹患退化性關節炎代表關節軟骨因長期磨損而受損，當重度退化、軟骨磨損嚴重且疼痛影響生活時，將面臨人工膝關節置換手術，目前每年做人工關節置換手術已逾3萬例。不少人聽到要手術，常以為是切除全部關節與韌帶，擔憂無法恢復正常生活。

張書豪說，膝關節退化的治療，通常會先採取保守的非手術治療，例如止痛藥物或增生療法。但對症狀或磨損較嚴重的患者來說，保守治療無法解決根本問題，若病情持惡化且未見改善，最終仍須考慮人工膝關節置換，改善雙腳活動功能。

隨著醫療科技發展，人工關節的材料與設計不斷改良創新，衛福部雙和醫院關節重建科主任黃錦前表示，開完人工膝關節後，如果正常使用且維持良好體重、遵從醫囑保養、沒有發生感染等，可使用10至15年左右；另一種「半人工膝關節置換術」針對受損部位處理，如果妥善保養，可以用一輩子。

黃錦前指出，不少患者憂心人工關節10年後就得再換，再動一次刀真的很惱人。新型術式除了降低手術侵入性、縮短恢復時間，保留了約75%的健康組織，只將磨損嚴重的內側膝關節面置換為人工關節，不用「整組換掉」，且術後活動感更接近自然的膝蓋，包括自然彎曲角度。

隨著高齡化社會來臨，老年疾病逐年增多，退化性關節炎在中老年人口發生率相當高。黃錦前說，患者初期會有關節疼痛、腫脹、發出「喀喀」聲等症狀，病情嚴重者，會出現膝蓋腫脹、積水、膝蓋無法完全彎曲，依關節內部軟骨磨損破壞而不同。

日常要避免膝蓋軟骨磨損，張書豪強調，應做對運動、控制體重、保護膝蓋避免外力撞擊。建議做肌力訓練、伸展運動等，增強關節周邊肌肉力量。體重過重是退化性關節炎的重要危險因子之一，因此必須減輕體重，對疼痛改善大有幫助。另要避免蹲跪姿勢、少爬樓梯，減緩軟骨磨損的速度。

