過敏性鼻炎不想只靠抗組織胺 減敏療法「重塑免疫」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

即將進入秋季，又是過敏疾病好發時節。不少人因為環境中的塵蟎而引發過敏性鼻炎，這也是誘發兒童氣喘的主因。醫師說，處在高濃度塵蟎環境下，除了過敏症狀，若長期全身有發炎反應，要小心共病。

據統計，台灣20歲以下族群的過敏性鼻炎盛行率高達37.8%，平均每5人就有2人罹病，若在空氣汙染較為嚴重的都會地區，盛行率更往上翻倍。台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長姚宗杰表示，過敏性鼻炎是國人最常見的過敏類型，其肇因就是塵蟎，占了過敏原比率的一半以上。

塵蟎無所不在，一旦接觸到塵蟎糞便或屍體，就會造成過敏性發炎，除了影響生活品質，更可能引發氣喘、異位性皮膚炎、睡眠障礙等共病。改善鼻過敏症狀，主要以皮質類固醇、抗組織胺藥物來緩解。姚宗杰指出，傳統藥物僅能用於短期緩解症狀，如果沒有從根本對症下藥，一年到頭都會發生鼻子過敏。

台大醫院雲林分院小兒部主治醫師王敬瑜表示，一名18歲男同學常因鼻塞擾亂睡眠、鼻水流不停，讀書難專心，長期服用口服類固醇造成髖關節損傷，轉而改採「減敏療法」，減少抗組織胺劑量，也幾乎擺脫鼻噴劑。

王敬瑜說，新一代舌下減敏治療是一種「重塑免疫」，顯著減輕過敏症狀並降低復發機率，甚至有望根治。只要確認過敏原為塵蟎就有機會用藥，訓練免疫系統以面對過敏原；但重塑免疫的過程如同馬拉松，需要長期且穩定的訓練，目前建議至少治療1.5年，約治療8至14周症狀會明顯減輕。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長呂克桓提醒，過敏性鼻炎很難斷根，反覆發作影響學習、睡眠、人際關係。除了用藥治療，控制塵蟎過敏的最佳方式就是避免塵蟎接觸，定期清理居家環境，規律的作息，增強免疫力，可降低過敏性鼻炎發作的頻率。

