健康你我他／完成千片拼圖 記憶與我同行

年紀漸長，愈來愈能感覺到記憶力正在悄悄流失。為了不讓這份不安完全占據心頭，我買了一盒一千片的拼圖，原本想測試自己還剩下多少「耐性」，沒想到耐性還沒測出來，反而先暴露了記憶力的漏洞。

起初只是消遣，卻逐漸演變成和大腦的一場拉鋸戰。第一天，邊框很快完成，我暗自得意，以為勝券在握，但第二天開始，情況急轉直下，每一片幾乎一模一樣，我一邊比對一邊懷疑，「這片是不是剛放過？」10秒鐘後，又像初次相遇般重新拿起同一片，滿臉困惑地端詳。

有時候，我拿著那片拼圖，發現不合，就旋轉90度，不行再轉90度，直到四個方向都試過，仍然卡不上去。那一刻，我忍不住苦笑。

拼圖的過程，充滿了失落與重逢。那種「找不到」的焦急，像面對逐漸模糊的記憶，而每一次「終於拼上」的瞬間，卻又像久違的重逢，提醒我腦袋雖然遲緩，仍在努力與我並肩。

最終，當我把一千片全數拼完時，心底湧起一股久違的安定，我還特地將拼圖拿去裱框，掛在客廳的牆上。對一般人而言，那只是一幅圖像；對我來說，卻是和遺忘對抗的一場勝利，是提醒自己「我還能記住、還能完成」的證據。

或許有一天，記憶真的會逐漸走遠，但在那之前，我願意用一片又一片的小拼圖，喚醒腦袋，也留住自己。

商品推薦