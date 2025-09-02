聽新聞
0:00 / 0:00
六福村歡慶軍人節及教師節 4種身分優惠票價最低近5折
新竹六福村主題樂園向軍教職致敬！因應9月3日軍人節及9月28日教師節，即日起至9月30日推出「軍教職優惠」，凡軍人或教師憑本人相關證件即可享專屬入園價599元，同行親友最多3位可享每人799元優惠，對象涵蓋軍校學生、師範學生等多元身份。
六福村也沒有忘記辛勤付出的服務業夥伴們，同時宣布「服務業優惠」，即日起至9月30日，凡服務業人員出示名牌或識別證，搭配有照證件，即可享650元入園優惠，並可攜帶最多3名親友享每人799元優惠，希望讓平日辛苦付出的服務業人員，也能與親友放鬆同樂。
針對熟齡族群，樂園於9月26日前的平日推出「好友齊聚優惠」，凡年滿40歲以上的民眾出示身分證件即可享400元入園，比孩童票價更低，更是專屬熟齡族群的放風時光，在沒有孩子打擾的氛圍中，爸媽們終於能翻轉角色，來六福村約會放鬆、釋放壓力！
此外，六福莊特別推出「守護假期軍公教警消住房專案」，即日起至12月30日止，軍公教身份者皆可預訂。方案提供「肯亞藍天」房型兩天一夜、三人同行8800元加10%，內容含三客早餐及六福村兩日手環各三張，另加贈非洲探險遊戲島與淺山農場導覽，每房還可免費加住一人，含早餐及兩日手環。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言