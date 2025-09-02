六福村歡慶軍人節及教師節 4種身分優惠票價最低近5折

新竹六福村主題樂園向軍教職致敬！因應9月3日軍人節及9月28日教師節，即日起至9月30日推出「軍教職優惠」，凡軍人或教師憑本人相關證件即可享專屬入園價599元，同行親友最多3位可享每人799元優惠，對象涵蓋軍校學生、師範學生等多元身份。

六福村也沒有忘記辛勤付出的服務業夥伴們，同時宣布「服務業優惠」，即日起至9月30日，凡服務業人員出示名牌或識別證，搭配有照證件，即可享650元入園優惠，並可攜帶最多3名親友享每人799元優惠，希望讓平日辛苦付出的服務業人員，也能與親友放鬆同樂。

針對熟齡族群，樂園於9月26日前的平日推出「好友齊聚優惠」，凡年滿40歲以上的民眾出示身分證件即可享400元入園，比孩童票價更低，更是專屬熟齡族群的放風時光，在沒有孩子打擾的氛圍中，爸媽們終於能翻轉角色，來六福村約會放鬆、釋放壓力！

此外，六福莊特別推出「守護假期軍公教警消住房專案」，即日起至12月30日止，軍公教身份者皆可預訂。方案提供「肯亞藍天」房型兩天一夜、三人同行8800元加10%，內容含三客早餐及六福村兩日手環各三張，另加贈非洲探險遊戲島與淺山農場導覽，每房還可免費加住一人，含早餐及兩日手環。

