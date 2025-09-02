沾水派vs.不沾水派？日本牙醫揭刷牙「1習慣」做錯恐損害牙齦

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日常生活中不可或缺的刷牙習慣，看似簡單卻暗藏學問。示意圖／本報資料照片
日常生活中不可或缺的刷牙習慣，看似簡單卻暗藏學問。許多人對於正確的刷牙方式仍存有疑惑，特別是「牙刷是否該先沾水」這個問題，更在網路上引起熱議。對此，日本千葉縣船橋市「大神宮牙科診所」牙科衛生師軍司繪理香，近日特別針對刷牙習慣與牙刷使用方式提出專業建議。

根據日媒otonanswer》指出，隨著大眾越來越重視口腔健康與牙齒美觀，「刷牙前要不要先沾水」成了熱門話題。對此，軍司繪理香提醒，若牙刷在使用前直接碰水，容易稀釋牙膏中的有效成分，降低清潔與防蛀功效。同時，過多的泡沫還可能掩蓋實際刷牙狀況，讓人誤以為已經徹底清潔，卻留下清潔盲點。她建議，若只是擔心牙刷上有灰塵或水垢，可以先用清水沖洗後甩乾，再搭配牙膏刷牙，才能兼顧衛生與效果。

軍司繪理香進一步指出，許多人在日常刷牙中仍存有錯誤觀念。像是有人為了讓刷毛恢復整齊，習慣用熱水沖燙牙刷，但這不僅無助於修復，反而會加速刷毛與塑膠刷柄的劣化，縮短牙刷使用壽命。她提醒，一旦刷毛分岔或變形，就應立即更換新牙刷，而不是依靠熱水處理。

此外，也有部分成人因口腔空間較小而誤用兒童牙刷，但兒童牙刷的刷毛短且偏硬，長期使用可能造成牙齦受傷。她建議，成人應選擇小刷頭或超薄型刷頭的牙刷，才能有效深入後排牙齒，同時兼顧清潔與牙齦保護。

軍司繪理香提醒，刷牙並非越用力就越乾淨，正確做法是以「握筆姿勢」輕握牙刷，小幅度、細緻地針對2至3顆牙齒進行清潔，讓刷毛能緊貼牙縫與齦緣，有效去除牙菌斑又不傷害牙齒與牙齦。她也建議，刷牙時先將牙膏均勻塗抹於牙面，從後排牙齒依序往前刷，確保刷毛能深入齦溝與縫隙。完成後，應在流水下徹底沖洗刷毛，清除殘渣並瀝乾，再分開存放以避免牙刷頭接觸，降低細菌交叉感染風險。她也強調，唯有養成正確刷牙與牙刷保養習慣，才能有效預防蛀牙牙周病，守護口腔健康。

牙齒 蛀牙 日本 日媒 診所 無助 風險 牙周病 交叉感染

