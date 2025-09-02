鵬管處推低碳旅遊 單車體驗大鵬灣、沿山公路

鵬管處推廣綠色低碳旅遊，推出2條單車騎乘路線，以自行車結合生態導覽及文化體驗，深度慢旅屏東大鵬灣及185沿山公路，盼展現大鵬灣全新魅力；遊程明天開放報名。

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處推出LightOne Bike單車遊程，日前邀來旅遊達人肉魯、呆呆齡，專業單車嚮導鐵哥，以及印尼國際學生張福生（Sean Avriello）進行A路線體驗。

鵬管處長王玟傑表示，Light One Bike不僅是單車活動，更是推廣深度體驗重要方式。活動以自行車為媒介，結合生態導覽、文化體驗及灣域美景，旨在推廣綠色低碳旅遊，展現大鵬灣全新魅力。今年提前辦理領騎人員培訓，確保遊程品質與安全。

鵬管處今天新聞稿表示，在專業領騎帶領下，一行體驗者實地踏訪A路線大鵬灣特色遊程，包含濕地生態觀察、王船帆布袋DIY，以及最受好評夕陽騎乘。參與者表示，跨海大橋在落日餘暉下與灣域景緻交織，為整趟旅程增添浪漫與壯闊氛圍。

肉魯、張福生與鐵哥分享參與心得，一致認為單車遊程能讓人更深入體驗大鵬灣，不只能欣賞美景，還能藉由專業導覽了解地方文化，是趟收穫豐富且安全舒適旅程。

Light One Bike單車活動分2階段舉辦，「A路線－大鵬灣」10月17至19日，1天1梯次；「B路線－萬巒」11月1、2、8、9日，1天1梯次。A路線體驗活動為彩繪王船帆布袋，B路線體驗活動為尖炮城體驗。活動詳情可參考報名網址（https://bao-ming.com/eb/content/6702https://bao-ming.com/eb/content/6702），明天開放報名。

