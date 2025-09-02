張永成連任品保協會理事長 續為旅遊產業發聲
中華民國旅行業品質保障協會今天進行理監事改選，現任理事長張永成與監事會主席黃文卿當選連任。張永成表示，將力促兩岸旅遊開放、爭取政府資源及推動產業數位轉型。
中華民國旅行業品質保障協會今天舉行會員大會暨第13屆理監事改選。品保協會發布新聞稿表示，現任理事長張永成與黃文卿團隊，以「協會治理」、「同業保障」、「產業提升」與「消費信賴」4大核心目標，將財務轉虧為盈。
品保協會說，張永成與黃文卿上任之初，就揭發前任掏空協會3000萬元的弊案，提起訴訟追討，並改革協會財務制度，爭取觀光署委託，擴大旅遊糾紛調處業務。
品保協會表示，張永成上一屆任期期間，旅遊糾紛調處委員會處理近5000件案例，並建立旅遊交易安全通報機制，防範不肖業者惡意倒閉或丟包，從源頭保障消費者權益。
張永成表示，連任是責任的加重，未來將持續為產業發聲，力促兩岸旅遊開放、爭取政府資源及推動產業數位轉型。
