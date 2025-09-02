快訊

旅遊別踩雷！日本飯店最怕旅客「做1事」：被抓包恐列黑名單

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

張永成連任品保協會理事長 續為旅遊產業發聲

中央社／ 台北2日電

中華民國旅行業品質保障協會今天進行理監事改選，現任理事長張永成與監事會主席黃文卿當選連任。張永成表示，將力促兩岸旅遊開放、爭取政府資源及推動產業數位轉型。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉行會員大會暨第13屆理監事改選。品保協會發布新聞稿表示，現任理事長張永成與黃文卿團隊，以「協會治理」、「同業保障」、「產業提升」與「消費信賴」4大核心目標，將財務轉虧為盈。

品保協會說，張永成與黃文卿上任之初，就揭發前任掏空協會3000萬元的弊案，提起訴訟追討，並改革協會財務制度，爭取觀光署委託，擴大旅遊糾紛調處業務。

品保協會表示，張永成上一屆任期期間，旅遊糾紛調處委員會處理近5000件案例，並建立旅遊交易安全通報機制，防範不肖業者惡意倒閉或丟包，從源頭保障消費者權益。

張永成表示，連任是責任的加重，未來將持續為產業發聲，力促兩岸旅遊開放、爭取政府資源及推動產業數位轉型。

國旅 財務 張永成

延伸閱讀

觀光署：3連假訂房率僅四成 花東首度回升、雲嘉南受災拖累

無薪假創今年新高 foodpanda 擴大徵才

詹文男 X 吳國禎 5G加持 無人機顛覆物流新格局

3大連假將至...花東訂房率創新高 雲嘉南1原因低於水準

相關新聞

彰監「鐵窗月餅」開賣4小時售7萬顆 被投訴打600多次電話沒訂到

彰化監獄中秋月餅每年賣到斷貨，號稱被難買到的月餅，今年提前5天開賣，才4小時被預購7萬顆，網路商城因此當機，電話打不進去...

熱帶性低氣壓最快明天生成 午後慎防短暫雷陣雨

明天水氣增加，各地為多雲、午後慎防雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯表示，周四水氣略減，周日受到低壓系統與南方雲系...

懸缺近8個月...北美館新館長出爐 當代館館長駱麗真接棒

懸缺近8個月，台北市文化局今天發布，台北市立美術館第十任館長將由駱麗真接棒，預計於9月中下旬就任。

因應護師荒 部立苗栗醫院「喊出」第一年保障年薪90萬 津貼另計

全台鬧護師荒，衛福部苗栗醫院在院長徐國芳支持下，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。院方表示，這項方案保障...

賣車報廢「eTag餘額4.68億無人領」高公局：1動作申請退費或轉儲值

全台目前有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，但車主將車輛賣掉、遺失或報廢後，eTag餘額就無法退費，統計自...

「長照3.0」全面升級 賴總統：9/1起放寬調整4大服務

總統賴清德今天表示，「長照3.0」全面升級。9月1日起，放寬並調整4大服務，包括放寬聘僱外籍看護家庭，使用社區式照顧服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。