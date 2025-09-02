彰監「鐵窗月餅」開賣4小時售7萬顆 被投訴打600多次電話沒訂到

彰化監獄中秋月餅每年賣到斷貨，號稱被難買到的月餅，今年提前5天開賣，才4小時被預購7萬顆，網路商城因此當機，電話打不進去的民眾轉向法務部投訴「一上午打600多次電話打不通、訂不到。」彰監今表示，9月22日前還有約3萬顆可預購。

彰監開辦烘焙技藝班，收容人學會後平日練習烘焙麵包糕點，中秋月餅是每年烘焙技術試金石，挑選技藝較純熟的7至10人製作，不求利潤、用料實在、追求品質三大原則讓彰監中秋月餅一吃成主顧，年年熱賣，今年限量10萬顆，農曆八月以後的7萬顆被預訂一空，八月之前還有餘額。

彰監副典獄長鄭哲成說，烘焙技藝班人力有限，今年只做兩種烏豆沙蛋黃、綠豆椪兩種口味，每天出爐550盒，不求利，只盼收容人能學得一技之長，日後重返社會找工作更方便，但原物料成本上漲，不得不再微調售價，每盒多10元。

據了解，彰監烘焙技藝班已有學員出去後以烘焙為業，有1人開店，另1人教家人烤麵包、做糕點，發展為家族事業。收容人「阿銘」表示，進彰監前不會烘焙，上課後頗有心得，已會做多點糕餅點心，他會把握時間學習並決定出去當烘焙師傅，如有可能將開業自立自強。

不僅彰監烘焙技藝班培訓有成，另一個技藝班教做花燈，年年對外參賽得獎，多名收容人出去從事花燈製作，台中市元宵燈會大型花燈就有彰監更生人的作品。彰監表示，在裡面從事技藝可增加收入也是學習一大誘因，烘焙成品出售可使勞動金上看每月兩萬元，花燈製作更可高達4萬5千元，但收入非技藝培訓目標，離開彰監能靠技藝開創不一樣人生，才是規畫技藝培訓的初衷。 彰化監獄中秋月餅每天限量製作550盒。記者簡慧珍／攝影

