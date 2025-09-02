台北爵士音樂節9/3展開 多元演出遍及12行政區

台北市文化局今天表示，與台北流行音樂中心共同主辦的「2025台北爵士音樂節」3日到28日展開，主題為「爵士無所不在」，12行政區將有巷弄即興、文化場域及大型戶外舞台演出。

文化局今天舉辦記者會宣布，為期約近1個月的「2025台北爵士音樂節」明天展開，主題為「JazzEverywhere 爵士無所不在」，並規劃3大主軸，包含「巷弄即興台」、「爵士潮現場」與「北流主舞台」。

文化局說，今年延續辦理的「巷弄即興台」，透過Open Call徵選出數組優秀爵士團隊，將在深具代表性的爵士餐酒館等空間輪番登場，包含全台最老牌的Blue Note Taipei 台北藍調，如同走入紐約地下現場的Sappho Live Jazz、宛若昭和時代的Dixielane 迪士巷咖啡，以及西區新興爵士場館ONYX Jazz Club等。

其次，「爵士潮現場」將帶領民眾深入台北7處蘊含歷史文化與場域風格的空間，例如在國立台灣博物館南門館－1915荷造り場，將由資深的變形蟲爵士樂團獻上溫柔細膩的爵士情歌（Ballad）；在松山文創園區巴洛克花園，則將由福爾巴莎爵士樂團與爵士女伶吳青，融合古典與爵士樂優雅演出等。

「北流主舞台」則於26到28日一連3天的週末假期，集結來自國內外的重量級爵士樂團演出，包含台灣鼓王黃瑞豐帶領的爵士樂團、亞洲流行音樂教父鮑比達將展現爵士可能，匈牙利Loop Doctors樂團將帶來充滿爆發力的音樂張力、Rémi Panossian Trio將細膩詮釋法式鋼琴詩意。

還有台北爵士大樂隊、泰國鋼琴家Denny Euprasert帶領的蘭實爵士大樂團（Rangsit Jazz Orchestra）、日本小號巨擘Eric Miyashiro領班的東京藍調全明星爵士大樂團（Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra），將帶來氣勢磅礡的爵士交響對話。

