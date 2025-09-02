熱帶性低氣壓最快明天生成 午後慎防短暫雷陣雨
明天水氣增加，各地為多雲、午後慎防雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯表示，周四水氣略減，周日受到低壓系統與南方雲系帶來的水氣影響，再轉為多雲天氣，午後中部以北、東北部山區有局部短暫雷陣雨；另外，琉球南方海面的一般性低氣壓，最快明天增強為熱帶性低氣壓，對台灣無影響。
張竣堯說，菲律賓東方至南海一帶為低壓帶，未來有熱帶系統發展可能，但未來一周直接影響台灣的機率較低，而周日至下周二南海有個一般性低氣壓，將為台灣帶來偏南風水氣，但增強機率不高，後續將持續觀察，但提醒周四、周五前往日本民眾要多留意。
針對未來1周天氣部分，張竣堯指出，明（3日）天氣與今天類似，各地雲量偏多，僅恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部有零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，且西半部山區有局部大雨發生機率。
周四（4日）水氣略減，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，且西半部山區會有局部大雨。
周五（5日）水氣變得更少，但恆春半島、東半部仍有短暫雷陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨；周六（6日）環境風場轉為偏東風，迎風面的東半部、恆春半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有短暫雷陣雨的天氣型態。
周日至下周二（7至9日）受到南方雲系北移影響，南部、花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後中部以北、東北部山區有局部短暫雷陣雨。
溫度部分，張竣堯表示，明日雲量偏多，高溫約31至34度，中南部近山區、大台北地區高溫上看35度，由於後續水氣減少，不排除各地高溫達32至35度，局部近山區高溫甚至有機會達到36度。
