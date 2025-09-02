快訊

旅遊別踩雷！日本飯店最怕旅客「做1事」：被抓包恐列黑名單

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

聽新聞
0:00 / 0:00

熱帶性低氣壓最快明天生成 午後慎防短暫雷陣雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
1琉球南方海面的一般性低氣壓，最快明天增強為熱帶性低氣壓，對台灣無影響。聯合報系資料照
1琉球南方海面的一般性低氣壓，最快明天增強為熱帶性低氣壓，對台灣無影響。聯合報系資料照

明天水氣增加，各地為多雲、午後慎防雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯表示，周四水氣略減，周日受到低壓系統與南方雲系帶來的水氣影響，再轉為多雲天氣，午後中部以北、東北部山區有局部短暫雷陣雨；另外，琉球南方海面的一般性低氣壓，最快明天增強為熱帶性低氣壓，對台灣無影響。

張竣堯說，菲律賓東方至南海一帶為低壓帶，未來有熱帶系統發展可能，但未來一周直接影響台灣的機率較低，而周日至下周二南海有個一般性低氣壓，將為台灣帶來偏南風水氣，但增強機率不高，後續將持續觀察，但提醒周四、周五前往日本民眾要多留意。

針對未來1周天氣部分，張竣堯指出，明（3日）天氣與今天類似，各地雲量偏多，僅恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部有零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，且西半部山區有局部大雨發生機率。

周四（4日）水氣略減，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，且西半部山區會有局部大雨。

周五（5日）水氣變得更少，但恆春半島、東半部仍有短暫雷陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨；周六（6日）環境風場轉為偏東風，迎風面的東半部、恆春半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有短暫雷陣雨的天氣型態。

周日至下周二（7至9日）受到南方雲系北移影響，南部、花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後中部以北、東北部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，明日雲量偏多，高溫約31至34度，中南部近山區、大台北地區高溫上看35度，由於後續水氣減少，不排除各地高溫達32至35度，局部近山區高溫甚至有機會達到36度。

高溫 恆春

延伸閱讀

下班記得帶傘！雨區擴大 14縣市大雨特報恐一路下到晚上

提案惹議 翁曉玲：不禁小功率的自用太陽能發電

向賴清德總統請命無用古坑多名職員為勘災受傷 鄉長嗆：農業部下來看

熱帶系統恐發展 氣象署：周末到下周一花東、南部有短暫雨機率

相關新聞

彰監「鐵窗月餅」開賣4小時售7萬顆 被投訴打600多次電話沒訂到

彰化監獄中秋月餅每年賣到斷貨，號稱被難買到的月餅，今年提前5天開賣，才4小時被預購7萬顆，網路商城因此當機，電話打不進去...

熱帶性低氣壓最快明天生成 午後慎防短暫雷陣雨

明天水氣增加，各地為多雲、午後慎防雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯表示，周四水氣略減，周日受到低壓系統與南方雲系...

雷雨狂炸！松山機場晚間18:19暫停地面作業 部分航班延誤

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機場晚間6時19起暫停地面作業，部分航班可能因...

國光客運停駛屏東路線 屏東國道客運由統聯接手

國光客運公司為改善財務狀況，8月底營運調整，計畫停駛部分虧損客運路線；屏東縣境內由國光客運營運的國道客運路線有2條，屏東...

懸缺近8個月...北美館新館長出爐 當代館館長駱麗真接棒

懸缺近8個月，台北市文化局今天發布，台北市立美術館第十任館長將由駱麗真接棒，預計於9月中下旬就任。

因應護師荒 部立苗栗醫院「喊出」第一年保障年薪90萬 津貼另計

全台鬧護師荒，衛福部苗栗醫院在院長徐國芳支持下，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。院方表示，這項方案保障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。