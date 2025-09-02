文化平權守護失智 出演音樂劇重建情感經驗

台灣今年邁入超高齡社會，醫師提醒失智症防治需要醫療與文化並重，實踐文化平權守護患者與家庭；大台南熱蘭遮協會讓失智者演出音樂劇，跨越記憶障礙重建「活著」的情感經驗。

根據衛生福利部去年公布台灣社區失智症流行病學調查結果，台灣65歲以上失智者已達35萬人，占同齡人口近8%，預估未來10幾年內將突破68萬，盛行率近10%。

當失智症發生，患者被偷走的不僅僅是記憶，還有喜好及情緒表達，今年適逢20週年的大台南熱蘭遮失智症協會，讓病友與家屬走進多元藝術、音樂會，在一次次互動中重建「活著」的情感經驗。

「失智症防治不能僅靠醫療，更要文化平權」，大台南熱蘭遮失智症協會理事長、成大醫院失智症中心主任白明奇近日透過新聞稿說，文化平權在失智症防治上的重要性不容忽視，讓所有群體都能獲得文化參與及支持。

大台南熱蘭遮失智症協會有一項特別服務，是帶領失智者參與音樂劇演出，不記得歌詞是家常便飯，但整場表演總能露出久違的笑容，更曾有患者在舞台與孫子眼神交會，說出「我還在這裡」，感動全場。

受到鼓勵參與文化平權活動後，有未具名的病友分享，人生發生巨大變化，不僅對病情有了更深的理解，還體會到透過多元的策略能有效延緩病程的惡化，這些互動不僅是恢復記憶，更是重新打開情感的門，「讓我們還能一起牽手走下去。」

白明奇回首協會創立20年，這一路就像南太平洋島民海上探險，不僅從社區扎根，陪伴失智家庭，更積極將台灣經驗與世界接軌，願下一個20年，繼續連結每個需要幫助的家庭，透過教育、社會支持與正確認知，打造友善的藝術與社區參與環境，接住每位長者的黃金歲月。

白明奇也提到，失智症篩檢與治療進入新的里程碑，生物標記與血液檢測大幅提升早期診斷準確率，單株抗體和新型藥物可減緩病程。然而除此之外，防治失智症也要從腦力要動、身體要動、休閒要動，及高度學習、高抗氧化的「三動兩高」原則做起。

商品推薦