菲律賓旅客上半年逾30萬人次訪台 東南亞國家之首

觀光署駐馬尼拉台灣觀光服務分處主任陳憶婷最近在一場活動上表示，今年上半年，菲律賓旅客有超過31萬人次造訪台灣，位居東南亞國家之首。

交通部觀光署於8月30日及31日在馬尼拉舉辦Panahon sa Taiwan Travel Fair 2025（台灣，現在最好玩旅展），陳憶婷是在開幕活動上作此表示。

根據觀光署駐馬尼拉台灣觀光服務分處今天發布的新聞稿，陳憶婷引據觀光署2025年統計資料說，菲律賓訪台市場表現強勁，1至6月已經有菲國旅客超過31萬人次造訪台灣，位居東南亞國家之首。

陳憶婷表示，透過台灣給菲律賓人的免簽優惠與觀光特色推廣，「到台灣玩」已成為菲律賓旅客出國的首選之一。

她說，四季分明的氣候、便利的交通、超過百家米其林、必比登推薦的美食餐廳、豐富的購物體驗，以及友善的人情味，都是吸引菲律賓遊客的亮點。

根據觀光署統計數字，上半來菲律賓人赴台達32萬2010人次，包括觀光、商務及探親等目的。排名第2的是馬來西亞，21萬7188人次。

另一方面，中華民國駐菲副代表楊登仕、陳憶婷以及多家航空公司與旅行社代表，在旅展開幕當天共同剪綵。

旅展透過吊酒瓶、套圈圈等台灣夜市遊戲展現繽紛的人文特色，積極推廣台灣旅遊產品，讓週末的馬尼拉充滿濃濃的台灣風情；同時也邀請旅遊部落客林姆（Xzar Lim）與菲律賓藝人畢尼尼（Bea Binene）分享台灣旅遊經驗。

觀光署資料顯示，去年菲律賓造訪台灣高達47萬6700人次，同樣居東南亞國家之冠。

