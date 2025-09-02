快訊

菲律賓旅客上半年逾30萬人次訪台 東南亞國家之首

中央社／ 馬尼拉2日專電

觀光署馬尼拉台灣觀光服務分處主任陳憶婷最近在一場活動上表示，今年上半年，菲律賓旅客有超過31萬人次造訪台灣，位居東南亞國家之首。

交通部觀光署於8月30日及31日在馬尼拉舉辦Panahon sa Taiwan Travel Fair 2025（台灣，現在最好玩旅展），陳憶婷是在開幕活動上作此表示。

根據觀光署駐馬尼拉台灣觀光服務分處今天發布的新聞稿，陳憶婷引據觀光署2025年統計資料說，菲律賓訪台市場表現強勁，1至6月已經有菲國旅客超過31萬人次造訪台灣，位居東南亞國家之首。

陳憶婷表示，透過台灣給菲律賓人的免簽優惠與觀光特色推廣，「到台灣玩」已成為菲律賓旅客出國的首選之一。

她說，四季分明的氣候、便利的交通、超過百家米其林、必比登推薦的美食餐廳、豐富的購物體驗，以及友善的人情味，都是吸引菲律賓遊客的亮點。

根據觀光署統計數字，上半來菲律賓人赴台達32萬2010人次，包括觀光、商務及探親等目的。排名第2的是馬來西亞，21萬7188人次。

另一方面，中華民國駐菲副代表楊登仕、陳憶婷以及多家航空公司與旅行社代表，在旅展開幕當天共同剪綵。

旅展透過吊酒瓶、套圈圈等台灣夜市遊戲展現繽紛的人文特色，積極推廣台灣旅遊產品，讓週末的馬尼拉充滿濃濃的台灣風情；同時也邀請旅遊部落客林姆（Xzar Lim）與菲律賓藝人畢尼尼（Bea Binene）分享台灣旅遊經驗。

觀光署資料顯示，去年菲律賓造訪台灣高達47萬6700人次，同樣居東南亞國家之冠。

馬尼拉 菲律賓 觀光署

