賣車報廢「eTag餘額4.68億無人領」高公局：1動作申請退費或轉儲值
全台目前有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，但車主將車輛賣掉、遺失或報廢後，eTag餘額就無法退費，統計自2010年至2024年止，有高達4.68億元沒人領，交通部高公局呼籲，民眾可透過電話或遠通網站、App，申請退費或轉儲值到其他車輛。
高公局業務組科長鄭新助指出，目前全台有890萬輛汽車，其中有860萬輛汽車為eTag用戶，占96%，統計自2010年至去年底，車輛因故包括車輛買賣、報廢、遺失等，不再使用eTag服務後，原有eTag儲值金卻沒有退款或轉移到其他車輛，目前已累計4.68億元，平均每輛車有350至400元儲值金沒退回。
鄭新助表示，車主可利用遠通24小時客服電話02-7716-1998，或遠通網站、ETC App、遠通Line客服（ID：@etag）及遠通服務中心等多元管道辦理帳戶餘額退費，選擇轉儲值至其他車輛eTag帳戶或是退費至指定銀行帳戶，辦理退回不用手續費。
高公局說，民眾於監理機關辦理車輛異動登記，原車主除要主動查詢及繳清通行費，避免產生逾期罰單外，也需辦理eTag終止及帳戶餘額退費。
民眾可利用24小時遠通客服電話或監理所站設置之監理異動專線辦理退費，選擇轉儲值至其他車輛eTag帳戶，或是退費至指定銀行帳戶；此外，也可以透過遠通網站、ETC App、遠通Line@，輸入車號及身分證統一編號並備妥金融機構帳號，自助辦理退費。
此外，高公局也提醒民眾，詐騙手法層出不窮，遠通公司發送的國道通行費欠費電子郵件或簡訊通知是善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結，籲請用路人切勿點擊或操作不明網址連結。
高公局表示，民眾可下載遠通電收ETC App並開啟推播功能，接收最即時正確的官方通知；繳付通行費前，也可以ETC App查詢欠費後再進行儲值或繳費，若有疑慮可以電洽遠通公司客服專線或Line客服詢問。
