因應護師荒 部立苗栗醫院「喊出」第一年保障年薪90萬 津貼另計

全台鬧護師荒，衛福部苗栗醫院在院長徐國芳支持下，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。院方表示，這項方案保障月薪5萬8334元，另外提供年終獎金5萬元及三年共15萬元簽約金，第一年保障年薪可達90萬元，夜班費與包班津貼另計，盼充分展現院方對護理專業與員工幸福感的重視與支持。

部立苗栗醫院護理科主任曾怡樺指出，苗栗醫院護理科以「合理三班護病比、生活工作能平衡、幸福從苗醫開始」為目標，致力營造友善職場。自112年起陸續推出久任獎金、特殊單位加給等措施，成功提升人力穩定度，去年離職率明顯下降，今年8月更達到三班均符合區域醫院合理護病比的標準。

曾怡樺表示，「護理人員保障年薪70萬元」方案推出後，吸引不少護理人員關注。最近一名來自台中的五專畢業生在面試時分享說，她雖已錄取兩家醫學中心，但因看見苗栗醫院推出「保障年薪70萬方案」特別前來了解，見到苗栗好山好水，生活步調舒適，加上待遇優於醫學中心，讓她決定9月報到。

面試過程中，這名護理人員特別關心單位氛圍與進修機會。院方也回應表示，目前新進人員留任率高，且資深護理師多具臨床教師資格，能以專業經驗帶領新進同仁。同時，醫院已與中臺科技大學合作設有醫療及健康產業管理研究所在職專班，明年更將開設護理二技在職專班，讓院內護理人員免於舟車往返，在院內即可安心進修。

苗栗醫院表示，對來自外縣市的護理人員，醫院貼心提供舒適宿舍，減輕住宿負擔。同時，院方也積極推動「友善職場」，規畫多元關懷與團隊活動，例如辦護師節正念課程、中秋與院慶烤肉聚會、家庭日及員工運動會等活動，還有明亮舒適的圖書室空間，讓護理人員平日工作之餘，能在書香中獲得身心調適與支持。

曾怡樺強調，除臨床專業發展，苗栗醫院也規畫多元課程，包括有實用的投資理財課程，協助職場新鮮人「開心賺錢、用力花錢、努力存錢」，在專業與生活上都能兼顧。為持續提升醫療服務品質與照護能量，苗栗醫院積極召募護理人員加入服務行列，不僅提供優渥薪資待遇，持續營造兼顧生活與工作的幸福環境。

衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。圖／苗栗醫院提供 衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，吸引護理人力加入，部苗護理主任曾怡樺（中）歡迎9月報到的5名新進護理人員，其中有2人是應屆畢業生。圖／苗栗醫院提供 衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，示意圖。記者胡蓬生／攝影

