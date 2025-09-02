快訊

旅遊別踩雷！日本飯店最怕旅客「做1事」：被抓包恐列黑名單

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

聽新聞
0:00 / 0:00

因應護師荒 部立苗栗醫院「喊出」第一年保障年薪90萬 津貼另計

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，示意圖。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，示意圖。記者胡蓬生／攝影

全台鬧護師荒，衛福部苗栗醫院在院長徐國芳支持下，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。院方表示，這項方案保障月薪5萬8334元，另外提供年終獎金5萬元及三年共15萬元簽約金，第一年保障年薪可達90萬元，夜班費與包班津貼另計，盼充分展現院方對護理專業與員工幸福感的重視與支持。

部立苗栗醫院護理科主任曾怡樺指出，苗栗醫院護理科以「合理三班護病比、生活工作能平衡、幸福從苗醫開始」為目標，致力營造友善職場。自112年起陸續推出久任獎金、特殊單位加給等措施，成功提升人力穩定度，去年離職率明顯下降，今年8月更達到三班均符合區域醫院合理護病比的標準。

曾怡樺表示，「護理人員保障年薪70萬元」方案推出後，吸引不少護理人員關注。最近一名來自台中的五專畢業生在面試時分享說，她雖已錄取兩家醫學中心，但因看見苗栗醫院推出「保障年薪70萬方案」特別前來了解，見到苗栗好山好水，生活步調舒適，加上待遇優於醫學中心，讓她決定9月報到。

面試過程中，這名護理人員特別關心單位氛圍與進修機會。院方也回應表示，目前新進人員留任率高，且資深護理師多具臨床教師資格，能以專業經驗帶領新進同仁。同時，醫院已與中臺科技大學合作設有醫療及健康產業管理研究所在職專班，明年更將開設護理二技在職專班，讓院內護理人員免於舟車往返，在院內即可安心進修。

苗栗醫院表示，對來自外縣市的護理人員，醫院貼心提供舒適宿舍，減輕住宿負擔。同時，院方也積極推動「友善職場」，規畫多元關懷與團隊活動，例如辦護師節正念課程、中秋與院慶烤肉聚會、家庭日及員工運動會等活動，還有明亮舒適的圖書室空間，讓護理人員平日工作之餘，能在書香中獲得身心調適與支持。

曾怡樺強調，除臨床專業發展，苗栗醫院也規畫多元課程，包括有實用的投資理財課程，協助職場新鮮人「開心賺錢、用力花錢、努力存錢」，在專業與生活上都能兼顧。為持續提升醫療服務品質與照護能量，苗栗醫院積極召募護理人員加入服務行列，不僅提供優渥薪資待遇，持續營造兼顧生活與工作的幸福環境。

衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。圖／苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。圖／苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，吸引護理人力加入，部苗護理主任曾怡樺（中）歡迎9月報到的5名新進護理人員，其中有2人是應屆畢業生。圖／苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，吸引護理人力加入，部苗護理主任曾怡樺（中）歡迎9月報到的5名新進護理人員，其中有2人是應屆畢業生。圖／苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，示意圖。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，示意圖。記者胡蓬生／攝影

職場 醫學中心

延伸閱讀

招募護理人才 苗栗醫院推保障年薪70萬方案

全台急重症醫師出走潮 台大雲林分院三顧茅廬大換血16新進醫師亮相

台大護理長退休回任兼職護師...選急診後送病房貢獻所學 坦言「蠻舒壓」

石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

相關新聞

彰監「鐵窗月餅」開賣4小時售7萬顆 被投訴打600多次電話沒訂到

彰化監獄中秋月餅每年賣到斷貨，號稱被難買到的月餅，今年提前5天開賣，才4小時被預購7萬顆，網路商城因此當機，電話打不進去...

熱帶性低氣壓最快明天生成 午後慎防短暫雷陣雨

明天水氣增加，各地為多雲、午後慎防雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯表示，周四水氣略減，周日受到低壓系統與南方雲系...

懸缺近8個月...北美館新館長出爐 當代館館長駱麗真接棒

懸缺近8個月，台北市文化局今天發布，台北市立美術館第十任館長將由駱麗真接棒，預計於9月中下旬就任。

因應護師荒 部立苗栗醫院「喊出」第一年保障年薪90萬 津貼另計

全台鬧護師荒，衛福部苗栗醫院在院長徐國芳支持下，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。院方表示，這項方案保障...

賣車報廢「eTag餘額4.68億無人領」高公局：1動作申請退費或轉儲值

全台目前有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，但車主將車輛賣掉、遺失或報廢後，eTag餘額就無法退費，統計自...

「長照3.0」全面升級 賴總統：9/1起放寬調整4大服務

總統賴清德今天表示，「長照3.0」全面升級。9月1日起，放寬並調整4大服務，包括放寬聘僱外籍看護家庭，使用社區式照顧服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。