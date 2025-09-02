西半部山區3日午後防大雨 7日南部雲層厚難窺月

快訊

中央社／ 台北2日電

氣象署表示，本週是午後雷陣雨為主的天氣，明天西半部山區留意局部大雨；預估7日深夜月全蝕將登場，然而南方水氣北移，南部、花東雲層偏厚，中部以北則有機會雲縫中窺月。

中央氣象署預報員張竣堯今天告訴中央社記者，目前觀察高層冷心低壓影響至4日，各地大致為多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生；明天清晨至上午，西半部地區有零星短暫陣雨；4日雲量稍減少，可能有機會見到陽光。

氣溫方面，張竣堯指出，明天各地高溫約攝氏31至34度，大台北、中南部近山區約35度；4日再略增溫，可能有局部36度以上高溫。

張竣堯表示，5、6日太平洋高壓略增強，各地以多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨為主，氣溫又略為上升，高溫範圍擴大。

此外，張竣堯說，目前觀察7日至9日台灣在太平洋高壓的邊緣，再加上南方雲系北移，南部、花東部地區有不定時的局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

由於7日晚間至8日凌晨將有月全蝕發生，若天氣允許，台灣皆可觀測到。但張竣堯指出，目前資料顯示，受到南方雲系北移影響，南部、花東地區可能整天雲層偏厚，看見月全蝕的機會較低，中部以北則可能有機會在雲縫中窺月；但此為預測，仍有不確定性。

張竣堯提到，目前位於琉球附近的熱帶擾動，最快明天就有機會增強為熱帶性低氣壓，接著持續向北，於日本九州一帶轉向東北方，朝日本本州方向移動；由於北上的大氣環境不佳，是否會增強為颱風，仍待觀察。

他並表示，在南海至菲律賓東方海面一帶，仍是一片大低壓帶，7日至9日台灣可能會受低壓水氣北移影響，目前大低壓帶中尚未有明顯的熱帶系統發展，氣象署會持續觀察。

