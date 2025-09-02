「從土地長出的傳統工藝」！賽夏竹藤編保存者章潘三妹師生展 明登場
苗栗縣無形文化資產傳統工藝賽夏族竹藤編保存者章潘三妹將於明天9月3日至16日在文化觀光局2樓中興畫廊舉辦「從土地長出的傳統工藝」章潘三妹保存者師生成果，9月13日還有「賽夏族竹籐編DIY體驗」，可讓民眾親自體驗竹藤編的魅力，縣府歡大家迎踴躍報名。
文觀局指出，賽夏族竹藤編是賽夏族各氏族的祖靈祭「paSbaki’」，或矮靈祭「paSta’ay」儀式所需的重要工藝，也是世代相傳的生活傳統技藝式，章潘三妹從事賽夏族竹藤編工藝已逾50年，自幼學習父親的賽夏族竹編技法，30歲時並師從張憲平藝師學習竹籐編，竹藤編技術紮實且優秀。章潘三妹將賽夏族歷史重要及代表性文化意義，例如「海龍女」、「雷女」、「祖靈眼」、「山紋」帶進編器，自1992年起多次獲獎，2002年曾以作品「賽夏生活印象」獲國家工藝獎二等獎，熟知並正確體現賽夏族竹籐編工藝的知識、技藝與文化表現形式。
章潘三妹為傳承與推廣賽夏族竹籐編，今年開辦「傳習班」、「蓬萊國小班」、「社區關懷站班」3個研習班，分別以部落族人、國小中學高年級學生、社區關懷站銀髮族為對象進行傳習，並依據不同對象，為每班設計3項不同作品，共傳習61人，完成183件作品，作品都將在這次師生成果展中呈現。
文觀局長林彥甫表示，章潘三妹是傳承賽夏族竹藤編工藝重要推手，非常感謝她對保存無形文化資產的貢獻，「paSta’ay」是苗栗縣登錄的國家重要民俗，明年2026年將是10年大祭，祭典中不可或缺的背響鈴（臀鈴）將由章潘三妹率領學生製作，讓賽夏族竹編工藝持續傳承給下一代，不讓賽夏族傳統文化面臨失傳風險。
9月13日的「賽夏族竹籐編DIY體驗」活動報名方式請至「傳統工藝敲敲門」臉書粉專（https://www.facebook.com/techlife.tw）查詢。
