雷雨狂炸！松山機場晚間18:19暫停地面作業 部分航班延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機場晚間6時19起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機場晚間6時19起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

民航局表示，因雷雨當空，松山機場晚間6時19分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局指出，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

航班 民航局 松山機場

