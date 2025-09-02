3連假將至！估中秋車流量最大 國慶當天南投雙向出口封閉

教師節、中秋節、國慶日3大連假接連到來，交通部高公局今宣布國道疏運措施，連假期間實施高乘載及匝道封閉措施、每日0至5時免收費，其中，因應國慶日煙火首次移師南投，國慶當天國3南投雙向出口將封閉。高公局表示，3大連假將以中秋節車流量最大，連假首日交通量預估為平日1.3倍。

今年下半年除原有的中秋節及國慶日連續假期，新增教師節及光復節共2連假。由於教師節9月27日至9月29日、中秋節10月4日至10月6日，以及國慶日10月10日至10月12日等連假日期相近，僅相隔約3至4天，預期鄰近觀光風景區的國道路段將出現大量車潮，高公局一口氣擬定3連假以長假期規模的相關國道疏導計畫。

高公局交管組主任工程司徐福聲說，由於中秋節為民俗性節日，研判民眾應多集中於該連假返鄉或旅遊，交通量將比教師節及國慶日大，預估中秋連假第1天最塞，雙向交通量為平常1.3倍，南向交通量可達約平日的1.4倍；教師節及國慶日則以旅遊旅次為主。

高公局預估，教師節可能有部分民眾提早返鄉，交通量為111至116百萬車公里；國慶日研判為旅遊型態假期，且前有教師節、中秋節等連假，交通量為110至114百萬車公里，略低於前二連假，但首日南向交通量預計可達平日的1.3倍，仍具一定規模。

高公局副局長彭煥儒表示，教師節、中秋節及國慶日連假首日，以及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主，預估今年中秋節交通量與往年差不多，尤其遇到3個連假，車流可能會分散，但國道疏運規畫措施仍會較審慎保守。

高公局規畫，教師節、中秋節及國慶日3大連假疏運措施，匝道封閉部分，各連續假期前2日上午實施時段性國1及國5南入匝道封閉；後2日下午實施時段性國1及國3北入匝道封閉。

高乘載管制方面，各連續假期後2日下午實施國5北向高乘載管制；收費措施部分，各連續假期間採單一費率、國3差別收費，連假每天0至5時暫停收費。

高公局表示，由於今年國慶煙火首次移師到南投縣南天府道濟禪寺施放，適逢假期車流高峰，考量煙火活動地點鄰近國3南投交流道，為配合交通管制，規畫10月10日12至24時封閉國3南投交流道雙向出口，避免國道及地方道路交通癱瘓。

另外，10月10日12至24時，也會封閉國3南投服務區聯外便道，確保服務區運作；10月10日封閉國3北向南投服務區至中興路段路肩，防範車輛滯留觀看焰火。 3大連假將至，交通部高公局今宣布國道疏運措施，連假期間實施高乘載及匝道封閉措施、每日0至5時免收費。圖／高公局提供

