睡眠障礙無解！四連任立委楊曜屆滿將退休 醫曝2大因素致百萬人危機

「面對無解的睡眠障礙，我早在2022年縣長選舉結束時，就決定這屆立委當選後，任滿退休。」已連任四屆的民進黨澎湖縣立委楊曜今在臉書發文，表示任內飽受睡眠障礙折磨，決定本屆立委任期結束後就不再參選。睡不著很痛苦，全台每10人就有1人受睡眠障礙之苦，醫師提醒，若睡眠障礙持續3個月，應儘速就醫。

楊曜自2012年起連任四屆，58歲的他今天表示，任期內飽受睡眠障礙折磨，面對無解的睡眠障礙，早在2022年縣長選舉結束時，就決定這屆立委當選後，任滿退休。

台灣睡眠醫學學會統計，全台睡眠障礙患者達數百萬人，且逐步上升。現代人工作壓力大、手機不離身，睡眠障礙人數只會愈來愈多，更恐影響職場、社交、自我照顧。

新光醫院精神科主治醫師田心喬說，睡眠障礙影響工作，睌上睡不好，白天上班專注力不足，工作效率差，以往一個小時可以完成一至二件工作，但睡不好，可能4個小時都無法完成一項工作；社交也受影響，如不想參與聚餐、聊天等，也無法維持興趣，或對挫折忍受度降低，易與人發生爭吵，職業及社交功能常互相影響。

第三是自我照顧能力，田心喬說，睡不好就會一直在家睡覺，影響作息，無法正常起居。若每周三天，連續三個月發現此上述三項功能出現異常，應就醫檢查。許多睡眠障礙的人，同時合併憂鬱、焦慮等，憂鬱的人動力不足，容易睡不好或睡過多，而焦慮的人則容易緊張、不安，反而使睡眠障礙惡化。

立委工作常需要接受民眾陳情、調解且衝突性高，壓力往往很大，田心喬說，工作壓力大時，若有睡眠障礙，將影響社交功能，建議應尋求醫師診斷，針對早睡、易醒、入睡困難等不同的睡眠型態，給予不同衛教，提醒睡前應避免使用手機，因手機藍光、短影音會刺激交感神經，影響睡眠。

田心喬說，當有易醒、入睡困難等焦慮型睡眠障礙，時間持續一個月時，建議睡前可以從事腹式呼吸，也就是說，吐氣時間是吸氣時間的1倍，如吸氣3秒、吐氣6秒，或是吸氣4秒、吐氣8秒，刺激副交感神經，放鬆心情，幫助入睡。

新光醫院睡眠檢查中心主任林嘉謨說，現代人工作壓力大、手機不離身，睡眠障礙人數只會愈來愈多，平時要適時抒壓、排解壓力，避免睡前滑手機；門診曾收治一名男性長期睡眠障礙，檢查發現，其心臟功能不佳，睡覺時長期缺氧，最後使用陽壓呼吸器解決缺氧問題，提醒長期有睡眠障礙者，應儘速就醫檢查。

商品推薦