國光客運停駛屏東路線 屏東國道客運由統聯接手

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國光客運公司為改善財務狀況，8月底營運調整，計畫停駛部分虧損客運路線；屏東縣境內由國光客運營運的國道客運路線有2條，屏東縣府交旅處表示，這兩路線已確定由統聯客運公司接手，從今年2025年9月8日起接駛服務。

縣府交旅處指出，屏東縣境內有3條國道客運路線，其中國光客運行駛於屏東到台中(1873)、屏東經台中朝馬到台北(1839)的國道客運路線，該2路線，經主管機關多方協調後，將確定交由統聯客運公司接續代駛，程序刻正辦理中。

交旅處表示，本次營運調整將利用既有場站跟人員接手營運，服務班次暫不影響既有搭乘旅客，相關異動資訊將於停靠站牌、場站、官網及公車動態資訊平台公告，方便民眾查詢。

屏東縣 國道客運 國光客運

