桃機第二航廈南側觀景台維修完成 重新開放

桃園國際機場公司今天表示，日前封閉的第二航廈南側觀景台，已完成破損地板修復、鏽蝕鐵絲網更換及無障礙電動座椅等設施改善維修，今天重新開放。

機場公司告訴中央社記者，桃園機場第二航廈南側觀景台，從8月21日至9月1日止封閉進行維護施工，施工範圍包含木地板油漆及破損修復、保安圍籬鋼絲鎖固及油漆、鏽蝕鐵絲網更換、標誌更新及無障礙電動座椅等設施改善。

機場公司指出，觀景台工程經過10餘天的作業已於9月1日完工，今天重新對外開放參觀，觀景台開放時間從每天上午6時30分至晚間10時30分，未滿6歲兒童需由成人陪同入場，每名成人最多以陪同4名兒童為原則，民眾請留意帽子、傘具等隨身物品，避免吹飛影響飛安。

機場公司說，在最大瞬間風速達每小時37海里或遇其他特殊因素，觀景台將暫停開放。容留人數達300人時，將進行每人停留時間30分鐘的管控。

