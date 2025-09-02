聽新聞
0:00 / 0:00
國內海纜均正常運作 數發部：對外連網均不受影響
網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部表示，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜障礙事故待修復，目前均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響。
數發部表示，已掌握我國國內外海纜障礙事件，目前連接我國3條待修復國際海纜，而斷裂原因有自然災害（如地震、自然劣化）或人為導致，其詳細原因仍待查。
數發部指出：三條國際海纜分別為：一、北亞光纜/北亞海纜系統（RNAL/FNAL）：7月6日於距香港約260公里處發生斷纜障礙，預計於9月10日修復，現海纜修復船已抵達，刻正維修中。
二、市通市海纜系統（C2C）：7月11日於距枋山約353公里處及7月28日於距枋山約65公里處發生斷纜障礙，均預計於10月9日修復。
三、東亞交匯一號海纜系統（EAC1）：8月22日於距新北八里約206公里處發生斷纜障礙，預計於11月28日修復。以上各預估修復時間仍將視海纜修復船調度及海象情況而定。
數發部表示，有關9月1日發生之東亞交匯二號海纜系統（EAC2）斷纜障礙事件，其斷點是在菲律賓至新加坡海纜段，而我國連接到菲律賓登陸站的海纜目前正常運作中，因國際海纜系統均有多重備援路由，不致影響我國對外通訊。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言