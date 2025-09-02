快訊

國道客運載客數減少 陳世凱：需求與實務有落差、全面盤點路網

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長陳世凱表示，現行國道客運路線是20、30年前擬定，與民眾需求有落差，要求公路局對路線盤點，一些路線將整併。│聯合報系記者胡經周／攝影
交通部長陳世凱表示，現行國道客運路線是20、30年前擬定，與民眾需求有落差，要求公路局對路線盤點，一些路線將整併。│聯合報系記者胡經周／攝影

國光客運停駛14條路線，還有6條正在評估中。由於民眾長途旅程大多搭雙鐵，搭國道客運意願低，交通部長陳世凱表示，現行國道客運路線是20、30年前擬定，與民眾需求有落差，要求公路局對路線盤點，一些路線將整併。

國光客運一口氣裁撤14條公路客運和國道客運路線，且後續還有6條也打算停駛，目前正由公路局審慎評估和洽詢接駛業者中。國光客運半年內2度遲發薪水，向銀行貸款經還款後仍欠款新台幣20多億元，國光客運日前申請停駛14條長期虧損路線，分別由高雄客運、屏東客運及統聯客運接駛，目前國光客運還有48條路線，在公路客運方面還是路線最多的業者。

針對國道客運面臨的困境，陳世凱表示，去年高鐵平均單日最高運量21萬旅次，且最高出現在12月，今年才到9月，單日最高運量已經達到23萬旅次，期間才相差不到1年，高鐵的出現在台灣交通領域和交通體系造成非常大的改變，台鐵現在也有EMU3000型新自強號，區間車速度也很快，但國道客運路線很早就訂了，舊的國道客運路線適應現在民眾交通需求會有落差。

陳世凱指出，他已經交代公路局要進行國道客運路線盤點，對整體的交通路線必須要有完整規劃，像是民眾願意搭乘國道客運的路線主要是中短程旅客，而長程線則是可能會先搭台鐵或高鐵後再轉搭客運。

陳世凱表示，國道客運路線是過去擬定，現在則要依照需求來盤點，但這部分還需要時間，未來將會有些路線整併，讓中短程以國道客運為主，中長程則是高鐵或台鐵。

針對政府對國道客運的協助，陳世凱表示，將針對國道路線整併和盤點，找出有優勢和需求，第二方面也不會放掉偏鄉的需求，客運是「到達血管的最末端」，因此在偏鄉上也會顧及，未來會依據實際真正民眾的需求重新盤點。

高鐵 陳世凱 國道客運 國光客運

