驚！台中2新生兒染腸病毒「敗血症」住加護 醫曝：有這症狀立即送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展（後）教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展（後）教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影

疾管署公布，國內又出現2例台中市新生兒染腸病毒重症，分別為僅出生5天及10天時出現症狀，因併發敗血症住進加護病房，確診為感染伊科病毒11型。兒科醫師提醒，目前就診的腸病毒個案多為1歲以下嬰兒，由於症狀不明顯，家長不易察覺，尤其是未滿3個月的新生兒一旦發燒，請立即就醫。

衛生局長曾梓展指出，依據疾管署監測資料，台中近三周腸病毒門急診就診人次都較去年同期低，疫情雖相對穩定，由於腸病毒傳染力強，大小孩及成人皆可能感染，加上學校陸續開學，仍不可掉以輕心。

曾梓展說明，全國截至9月1日，累計15例腸病毒感染併發重症確定病例，其中多數為伊科病毒11型感染。台中新增2例新生兒確診，均於8月中旬出現發燒、活力下降等症狀，經中央實驗室檢測確認感染伊科病毒11型；其中1例已康復出院，另一例仍在加護病房治療中。

台中兒科診所醫師施勝桓說，目前就診的腸病毒個案多為1歲以下嬰兒，主要的表現是發燒，以及口腔內不明顯紅點，由於症狀不明顯，且沒有腸病毒典型咽峽炎、典型手足口症，家長不易察覺，尤其是未滿3個月的新生兒一旦出現發燒，建議家長立即送醫。

衛生局提醒，落實正確洗手「溼、搓、沖、捧、擦」五步驟；教托育機構與家長應定期以500 ppm濃度含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售漂白水）清潔幼童常接觸的物品表面。若經醫師診斷感染腸病毒，應在家休養至少7天，避免上課、收托及出入公共場所，以防交叉感染。

衛生局呼籲，若觀察到幼兒出現嗜睡、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往台中市13家腸病毒責任醫院就醫；民眾可至台中市衛生局官網「腸病毒專區」或疾管署全球資訊網查詢相關資訊，亦可撥打防疫專線1922或0800-001922洽詢。

